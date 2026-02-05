Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO ile Chevron arasında mutabakat zaptı imzaladığını, bu kapsamda ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştirileceğini bildirdi. İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO ile ABD merkezli enerji devi Chevron arasında mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerinde ortak projeler hayata geçirilecek.

İstanbul’da imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye’nin millî petrol şirketi TPAO ile Chevron arasında enerji alanındaki iş birliklerini kapsıyor. Anlaşmayla hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak arama ve üretim projeleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Bayraktar, Gabar ve Karadeniz’de sürdürülen çalışmaların yurt dışı hamlelerle destekleneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında muhtemel iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gabar ve Karadeniz’deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO’yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız."

1 MİLYON VARİLLİK VİZYON

Yapılan açıklamada, TPAO’nun günlük 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir enerji şirketine dönüştürülmesi vizyonuna bu mutabakatın önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Anlaşmanın, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefleri açısından da kritik bir adım olduğu ifade edildi.

YENİ ULUSLARARASI ORTAKLIKLAR YOLDA

Bayraktar, yakın dönemde yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atılacağını bildirdi. Hayata geçirilen somut projelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

