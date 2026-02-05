Skoda Şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaparken 500 TL’ye varan indirim kampanyalarını da uygulamaya başladı.

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi. Şubat listesine tüm modellere zam geldi.

Peki Skoda’da Şubat ayı fiyatları nasıl? 2026 Şubat listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

Model Ocak Fiyatı Şubat Fiyatı Fark Skoda Fabia 1.733.700 TL 1.776.200 TL 42.500 TL Skoda Scala 1.785.900 TL 1.854.900 TL 69.000 TL Skoda Octavia 2.552.900 TL 2.639.900 TL 87.000 TL Skoda Superb 3.530.400 TL 3.699.900 TL 169.500 TL Skoda Kamiq 1.796.600 TL 1.861.400 TL 64.800 TL Skoda Karoq 3.032.900 TL 3.072.700 TL 39.800 TL Skoda Kodiaq 3.586.400 TL 3.699.900 TL 113.500 TL Skoda Elroq 2.384.400 TL 2.469.900 TL 85.500 TL Skoda Enyaq Coupe 3.412.300 TL 3.599.900 TL 187.600 TL Skoda Enyaq 3.382.500 TL 3.499.900 TL 117.400 TL

OCTAVIA’DA 500 BİN TL’YE YAKIN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 500 bin TL’ye varan indirim olduğu görülüyor. 2.999.900 TL’den 2026 model yılıyla satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.522.200 TL olarak belirlenmiş. Bu da 477.700 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı çekilmiş fiyatı.



Yine Kamiq modelinde de 260 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Kodiaq’ta da versiyonuna göre indirim miktarı 500 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Fabia

SKODA FABIA ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ

Model Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.829.900 TL 1.776.200 TL Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.214.900 TL 2.149.900 TL

Skoda Şubat fiyat listesini açıkladı: Tüm modellere zam ve büyük indirim kampanyası

SKODA SCALA ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.854.900 TL Scala Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.144.900 TL Scala Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.274.900 TL Scala Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.584.900 TL

Octavia

SKODA OCTAVİA ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL YILI – KAMPANYALI FİYAT)

Model Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.639.900 TL — Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.999.900 TL 2.522.200 TL Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.299.900 TL — Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.299.900 TL — Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.429.900 TL — Octavia Combi Sportline 3.399.900 TL — Octavia Combi RS 5.529.900 TL —

SKODA SUPERB ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL YILI – KAMPANYALI FİYAT)

Model Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Superb Premium 3.699.900 TL — Superb Prestige 4.299.900 TL 4.064.200 TL Superb Sportline 4.099.900 TL — Superb L&K Crystal 1.5 TSI 4.749.900 TL — Superb L&K Crystal 2.0 TDI 4x4 6.699.900 TL — Superb L&K Crystal 2.0 TSI 4x4 6.799.900 TL — Superb Combi Prestige 4.419.900 TL — Superb Combi L&K Crystal 1.5 4.869.900 TL — Superb Combi L&K Crystal 2.0 TDI 4x4 6.861.900 TL — Superb Combi L&K Crystal 2.0 TSI 4x4 6.961.900 TL —

Kamiq

SKODA KAMİQ ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL YILI – KAMPANYALI FİYAT)

Model Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Kamiq Elite 2.024.900 TL 1.861.400 TL Kamiq Premium 1.0 TSI 2.269.900 TL 2.010.200 TL Kamiq Premium 1.5 TSI 2.534.900 TL — Kamiq Monte Carlo 2.699.900 TL 2.552.200 TL

Kodiaq

SKODA KODİAQ ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL YILI – KAMPANYALI FİYAT)

Model Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Yeni Skoda Kodiaq Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.699.900 TL — Yeni Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.499.900 TL 3.993.000 TL Yeni Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.649.900 TL 4.422.800 TL Yeni Skoda Kodiaq Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.499.900 TL 6.056.400 TL Yeni Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.749.900 TL 6.289.300 TL Yeni Skoda Kodiaq RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.099.900 TL 6.615.300 TL

Elroq

ELEKTRİKLİ SKODA ELROQ ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL YILI)

Model Fiyat Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 2.469.900 TL

Enyaq Coupe

ELEKTRİKLİ SKODA ENYAQ ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL YILI)

Model Fiyat Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.499.900 TL Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.599.900 TL Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 4.999.900 TL

