Karın şişliği şikayetiyle doktora başvuran ve kilo aldığını düşünen kadın, hastaneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Karnında 30 santimetre çapında ve 10,5 kilogram ağırlığında dev bir kitle ortaya çıkan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fransa’da yaşayan 75 yaşındaki Gülhanım Aşkın, Samsun’da yaşadığı karın şişliği sorunu sonrasında hastaneye gitti.

Son 1 ayda şikayetlerinin arttığını belirten Gülhanım Aşkın, kilo aldığını düşündü ancak gerçek bambaşka çıktı. Yapılan tetkikler ve tomografi sonuçlarında, karın arka duvarından kaynaklanan oldukça hacimli bir kitlenin varlığı belirlendi.

Kilo sandı hastanede hayatının şokunu yaşadı! Karnından 10,5 kiloluk kitle çıktı

10,5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Nefes almakta ve günlük aktivitelerini sürdürmekte zorlanan yaşlı kadın ameliyat oldu. Yaklaşık 30 santimetre çapında ve 10,5 kilogram ağırlığında büyük bir kitle başarılı ameliyatla çıkarıldı.

"MESLEK HAYATIMDA İLK”

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, şunları söyledi:

Hastamız karın şişkinliği şikayetiyle bize başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın arka duvarından kaynaklanan oldukça büyük bir kitle tespit ettik. Ameliyatta yaklaşık 30 santimetre çapında, çevre organlara baskı yapan bir kitle ile karşılaştık. Titiz bir çalışma ile özellikle karın arka duvarındaki büyük ana damarlara zarar vermeden kitlenin tamamını çıkardık. Ameliyat sonrası hastamızın şikayetleri hızla azaldı. Kitleyi tarttığımızda yaklaşık 10,5 kilo olduğunu gördük. Meslek hayatımda ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkardım.

“KİLO ALMIŞSIN' DİYORLARDI”

Gülhanım Aşkın ise başına gelenleri şöyle anlattı:

Karın şişliğim giderek arttı. Nefes alamaz, yürüyemez, yemek yiyemez hale geldim. Birden büyüdü. Görenler 'ne kadar kilo almışsın' diyorlardı. Ben bunun kilo olmadığını söylüyordum. Doktorumuzdan Allah razı olsun, beni kurtardı. Hocamız sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum.

