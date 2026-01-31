Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Elena Rybakina, Belaruslu rakibi Aryna Sabalenka'yı 6-4, 4-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Sıralamada dünya 1 numarası olan Kazak raket, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kazandı.

Melbourne kentindeki Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Rybakina karşı karşıya geldi. Finalde şampiyonluk sevinci yaşayan taraf Rybakina oldu.

Elena Rybakina

FİNAL MAÇININ ÖZETİ

Maça servis kırarak etkili bir başlangıç yapan ve 2-0 öne geçen Rybakina, kalan oyunlarda avantajını korudu ve ilk seti 6-4 hanesine yazdırdı. İki sporcunun da 10'uncu oyuna kadar servisine tutunduğu ikinci sette, Kazak raketin üst üste basit hatalar yapmasını iyi değerlendiren Sabalenka, puan vermeden rakibinin servisini kırdı ve seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak oldu.

Final setine hızlı başlayan ve 2'nci oyunda servis kırarak rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Belaruslu oyuncu karşısında temposunu artıran Rybakina, 5 ve 7'nci oyunlarda servis kırarak 4-3 öne geçti. Kalan oyunlarda servisine tutunan Kazak oyuncu, seti 6-4, maçı da 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Aryna Sabalenka

AVUSTRALYA AÇIK'TA İLK ŞAMPİYONLUK

2022 Wimbledon şampiyonu Rybakina, Avustralya Açık'ta ilk, grand slam turnuvalarında ikinci şampiyonluğunu elde etti.

2023 ve 2024'te turnuvada şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, Rod Laver Arena'da üst üste ikinci defa finalde kaybetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası