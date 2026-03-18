Testo Taylan adıyla bilinen fenomen Taylan Özgüç Danyıldız tutuklandı. Sosyal medya hesabında paylaştığı bir video sonrası soruşturma başlatılmıştı. Peki, Testo Taylan kimdir, neden tutuklandı?

Testo Taylan (gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız), 30 Ekim 1997 tarihinde Türkiye'nin İzmir ilinde dünyaya geldi. Eğitim hayatı boyunca akademik alanlara ilgi göstermiş, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında ön plana çıkmıştır. Vücut geliştirme disiplinine dair paylaştığı videolarla tanınan Danyıldız, zamanla içerik yelpazesini genişleterek toplumun farklı kesimlerinden insanlarla gerçekleştirdiği sıra dışı röportajlarla adından söz ettirmiştir.

TESTO TAYLAN NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, “Testo Taylan” rumuzlu hesap ve bağlantılı "Sosyal Mühendis Akademi" içeriklerine yönelik inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemede, "sosyal deney" adı altında paylaşılan videolarda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verildiği, bu içeriklerin tacizi normalleştirebilecek nitelikte olduğu ve genel ahlakı zedeleyebileceği tespit edilmişti.

Testo Taylan, sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müst*hcenlik" suçlamalarıyla tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası