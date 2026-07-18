Gümüşhane'de tayini çıkan bir kamu personeli, evini taşımak için 50 bin TL'ye anlaştığı nakliye firmasının taşınma günü ücreti iddiaya göre 80 bin TL'ye çıkarmasına itiraz edince tartışma çıktı. Mağdur, firma çalışanlarının kendisini darbetmeye çalıştığını öne sürerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gümüşhane'nin İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi.

50 BİN TL DEDİLER, SON ANDA 80 BİN TL İSTEDİLER

Yaklaşık bir ay önce tayini başka bir ile çıkan kamu görevlisi, ev eşyalarının taşınması için bir nakliye firmasıyla 50 bin TL karşılığında anlaşma sağladı. Taraflar arasında fiyat konusunda mutabakata varılırken, taşınmanın gerçekleştirileceği gün nakliye firması iddiaya göre daha önce anlaşılan ücretin geçerli olmadığını belirterek taşınma bedelinin 80 bin TL olduğunu söyledi.

Nakliyeci dehşeti! 50 bin TLlik anlaşma 80 bine çıktı, ortalık karıştı

Beklenmedik fiyat artışı karşısında duruma itiraz eden vatandaş ile firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada vatandaşın iddiasına göre nakliye çalışanları hakaret ve tehditler savurarak, fiziki şiddet girişiminde bulundu.

Nakliyeci dehşeti! 50 bin TLlik anlaşma 80 bine çıktı, ortalık karıştı

SALDIRI VE TEHDİT ANLARI KAMERADA

Yaşanan arbede sırasında cep telefonuyla kayıt almaya başlayan şahıs, hem saldırı girişimlerini hem de kendisine edilen tehditleri görüntüledi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, taraflar birbirinden uzaklaştırıldı.

Mağdur şahıs ise firma çalışanlarından şikâyetçi olacağını belirtti.

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