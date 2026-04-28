Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, gizli tanık “XYZ49QP” SEGBİS üzerinden verdiği ifadede belediyelerdeki ihalelerde rüşvet ve usulsüzlük iddialarını dile getirerek, bazı yöneticilere ilişkin suçlamalarda bulundu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada, 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada, gizli tanık “XYZ49QP”, sesi ve görüntüsü değiştirilerek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Aktaş davasında gizli tanık 'XYZ49QP' konuştu: Akpolat acemiydi, Ali Rıza yönetirdi

"BÜTÜN İHALELERDE RÜŞVET ÇARKLARI DÖNÜYOR"

Gizli tanık “XYZ49QP” ifadesinde, “Belediye içindeki bütün ihalelerde rüşvet çarkları bir şekilde dönmektedir. Maksat rant elde etmektir. Piyasa değerinin üzerine çıkarılıp daha sonra düşük bir maliyet ile x firmasına verilmesidir. Bazen de rakamlar üzerinde oynanmayarak adet sayısı fazla gösterilerek iş verilmektedir” iddiasında bulundu.

Aktaş davasında gizli tanık 'XYZ49QP' konuştu: Akpolat acemiydi, Ali Rıza yönetirdi

"BELEDİYENİN BİR NUMARASIDIR"

Aziz İhsan Aktaş’ın, belediye içindeki kokuşmuş yapıyı belgeleriyle ortaya çıkardığını söyleyen gizli tanık “XYZ49QP”, şunları söyledi: Ali Rıza Yılmaz (tutuklu sanık) Beşiktaş Belediyesinin başkan yardımcısıdır. Belediyenin bir numarasıdır. Belediyeyi yöneten Başkan Rıza Akpolat değil, Ali Rıza’dır. Bunu dışarıda da herkes bilir. Rıza Akpolat acemi olduğu için belediyeyi daha çok yönlendiren Ali Rıza Yılmaz’dır.

