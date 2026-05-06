Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, Mayıs 2026 kampanyalarını duyurdu. T10X ve T10F modellerinde sıfır faizli kredi , 48 aya varan vade imkanları ve 6 aylık ücretsiz şarj desteği dikkat çekti. Elektrikli otomobil pazarında satış liderliğini sürdüren marka, bireysel ve kurumsal müşteriler için yeni finansman paketlerini devreye aldı. İşte TOGG’un Mayıs ayına özel kredi kampanyası, güncel fiyat listesi ve ödeme koşullarına ilişkin detaylar…

TOGG, “erken bayram fırsatı” adıyla açıkladığı yeni kampanyasında hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları kapsayan finansman destekleri sunmaya başladı. Kampanya kapsamında belirli modeller için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri öne çıktı.

TOGG 1 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Mayıs kampanyasında TOGG T10F V2 ve T10F 4More versiyonları için 1 milyon TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi desteği sunuluyor. Kampanya kapsamında aylık ödeme tutarı yaklaşık 83 bin 300 TL oluyor.

SUV modeli T10X tarafında ise T10X V2 için 750 bin TL (aylık ödemesi 62 bin 500), T10X 4More versiyonu için ise 1 milyon TL'lik (aylık ödemesi 83.300 TL) yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Kampanyanın Mayıs ayı boyunca geçerli olacağı belirtildi.