TOGG'dan sıfır faizli mayıs kampanyası! TOGG 1 milyon TL faizsiz kredi kampanyası şartları-ödeme koşulları neler?
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, Mayıs 2026 kampanyalarını duyurdu. T10X ve T10F modellerinde sıfır faizli kredi, 48 aya varan vade imkanları ve 6 aylık ücretsiz şarj desteği dikkat çekti. Elektrikli otomobil pazarında satış liderliğini sürdüren marka, bireysel ve kurumsal müşteriler için yeni finansman paketlerini devreye aldı. İşte TOGG’un Mayıs ayına özel kredi kampanyası, güncel fiyat listesi ve ödeme koşullarına ilişkin detaylar…
TOGG MAYIS 2026 KAMPANYASI DUYURULDU
TOGG, “erken bayram fırsatı” adıyla açıkladığı yeni kampanyasında hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları kapsayan finansman destekleri sunmaya başladı. Kampanya kapsamında belirli modeller için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri öne çıktı.
Elektrikli otomobil pazarında son aylarda artan rekabetle birlikte markaların finansman kampanyalarını genişlettiği görülürken, TOGG’un sunduğu sıfır faizli kredi imkanları otomobil almak isteyen kullanıcıların gündeminde yer aldı.
TOGG 1 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
Mayıs kampanyasında TOGG T10F V2 ve T10F 4More versiyonları için 1 milyon TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi desteği sunuluyor. Kampanya kapsamında aylık ödeme tutarı yaklaşık 83 bin 300 TL oluyor.
SUV modeli T10X tarafında ise T10X V2 için 750 bin TL (aylık ödemesi 62 bin 500), T10X 4More versiyonu için ise 1 milyon TL'lik (aylık ödemesi 83.300 TL) yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Kampanyanın Mayıs ayı boyunca geçerli olacağı belirtildi.
6 AYLIK ŞARJ DESTEĞİ DE KAMPANYAYA EKLENDİ
TOGG’un Mayıs kampanyasında dikkat çeken kampanyalardan biri de ücretsiz şarj desteği oldu. Kampanya kapsamında araç satın alan müşterilere toplam 1500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesi sunuluyor.
Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, ödemelerini Mayıs ayı içerisinde tamamlayan kullanıcıların araç teslimatlarının Haziran ayında gerçekleştirileceği ifade edildi. Böylece yaz dönemi öncesinde teslim süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
TOGG T10X KAMPANYA DETAYLARI
Togg'un SUV modeli T10X V2 ve T10X 4More versiyonu sıfır faizli seçenekleriyle satışa sunulurken diğer TOGG T10X modellerinin fiyat listesi de belli oldu.
T10X V1 için 48 ay vadeli 1 milyon 300 bin TL kredi seçeneği sunulurken, yüzde 2,83 faiz oranıyla aylık ödeme 58 bin 81 TL oluyor.
T10X V2 modelinde ise 48 ay vadeli 1 milyon 700 bin TL kredi için aylık ödeme yüzde 2,85 faiz oranıyla 76 bin 293 TL olarak hesaplanıyor.
T10X 4More versiyonunda 36 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi imkanı bulunurken, aylık ödeme 75 bin 840 TL seviyesinde yer alıyor.
TOGG T10F SEDAN MODELİNDE YENİ FİNANSMAN PAKETİ
TOGG’un sedan modeli T10F için de Mayıs ayında yeni kredi seçenekleri duyuruldu. T10F V1, V2 ve 4More versiyonlarında farklı vade ve faiz oranlarıyla finansman paketleri kullanıcıların erişimine açıldı.
T10F V2 modeli için 48 ay vadeli 1 milyon 700 bin TL kredi seçeneği sunulurken, yüzde 2,85 faiz oranıyla aylık ödeme 76 bin 293 TL oluyor.
T10F V1 versiyonunda 48 ay vadeli 1 milyon 300 bin TL kredi imkanı bulunurken, aylık ödeme 58 bin 81 TL seviyesinde hesaplanıyor.
T10F 4More modelinde ise 36 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi desteği sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme 75 bin 840 TL oluyor.
TOGG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
TOGG’un Mayıs 2026 itibarıyla açıkladığı güncel fiyat listesinde T10X ve T10F modellerinin farklı donanım seçenekleri bulunuyor. Fiyatların menzil, çekiş sistemi ve donanım paketine göre değişiklik gösterdiği görülüyor.
|Model
|Versiyon
|Çekiş
|Menzil
|Güç
|Fiyat (TL)
|T10F
|V1
|RWD (Arkadan İtişli)
|Standart Menzil (350 km)
|160 kW
|1.885.000
|T10F
|V1
|RWD (Arkadan İtişli)
|Uzun Menzil (623 km)
|160 kW
|2.196.000
|T10F
|V2
|RWD (Arkadan İtişli)
|Uzun Menzil (610 km)
|160 kW
|2.371.000
|T10F
|V2
|4More (4 Tekerden Çekişli)
|(523 km menzil)
|320 kW
|3.218.000
|T10X
|V1
|RWD (Arkadan İtişli)
|Standart Menzil (314 km)
|1.870.000
|T10X
|V1
|RWD (Arkadan İtişli)
|Uzun Menzil (523 km)
|2.180.000
|T10X
|V2
|RWD (Arkadan İtişli)
|Uzun Menzil (523 km)
|2.371.000
|T10X
|V2
|4More Obsidiyen
|(468 km menzil)
|3.218.000
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA TOGG ZİRVEDE
Nisan ayında en çok elektrikli otomobil satan markalar arasında TOGG ilk sırada yer aldı. Markanın hem SUV hem sedan segmentindeki modelleri satış performansıyla dikkat çekti.
2026 yılının ilk dört aylık döneminde de satış liderliğini sürdüren TOGG’un, yerli elektrikli otomobil pazarındaki payını artırdığı belirtiliyor. Özellikle kredi kampanyalarının satışlara doğrudan etki ettiği değerlendiriliyor.
KURUMSAL MÜŞTERİLERE PEŞİNATSIZ ARAÇ FIRSATI
TOGG, filo kullanıcıları ve şirketler için özel finansman destekleri de sunuyor. Kurumsal müşterilere yönelik kampanyalarda peşinatsız araç alımı ve uzun vadeli ödeme seçenekleri dikkat çekiyor.
Mayıs ayı kampanyası kapsamında T10X V2 modeli için 750 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, T10X 4More versiyonunda ise 1 milyon TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz finansman desteği sağlanıyor.
|Model
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|T10X V2
|750.000 TL
|12 Ay
|0 Faiz
|T10X 4More
|1.000.000 TL
|12 Ay
|0 Faiz
|T10X V1
|2.300.000 TL
|48 Ay
|%3,14
|T10X V2
|2.475.000 TL
|48 Ay
|%3,15
|T10X 4More
|3.200.000 TL
|48 Ay
|%3,16
|T10F V2 ve T10F 4More
|1.000.000 TL
|12 Ay
|0 Faiz
|T10F V1
|1.300.000 TL
|48 Ay
|%3,14
|T10F V2
|2.475.000 TL
|48 Ay
|%3,15
|T10F 4More
|3.200.000 TL
|48 Ay
|%3,16
TOGG OPSİYON PAKETLERİ VE EK DONANIMLAR
TOGG modellerinde panoramik cam tavan, premium ses sistemi, teknoloji paketleri ve hızlı şarj seçenekleri gibi birçok ek donanım opsiyonu sunuluyor.
V1 versiyonunda 19 inç jantlar 40 bin TL, Teknoloji ve Konfor Paketi 50 bin TL,
22 kW AC şarj kapasitesi 40 bin TL ve panoramik cam tavan 65 bin TL’den sunuluyor.
V2 versiyonunda ise Kış Paketi 25 bin TL, Akıllı Destek Paketi 30 bin TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65 bin TL fiyat etiketiyle listeleniyor.
V2 4More modelindeki Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100 bin TL’den satışa çıkıyor.