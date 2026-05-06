İspanya Başbakan Pedro Sanchez, Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik yaptırım baskısını etkisiz hale getirecek Engelleme Statüsü’nün devreye alınmasını resmen talep etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik ABD yaptırımları hakkında konuştu.

Trump’a karşı İspanyol barikatı: Sanchez, ABD’nin yaptırım gücünü Avrupa’da kırmak için düğmeye bastı

SANCHEZ’DEN AB’YE "ABLUKA STATÜSÜ" ÇAĞRISI

İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamayla Avrupa Birliği’ni (AB) harekete geçmeye çağırdı. Sanchez, ABD’nin, Gazze’deki olayları soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik uyguladığı yaptırımların Avrupa’da geçersiz sayılması için "Engelleme Statüsü"nün devreye alınmasını istedi. Sanchez, uluslararası hukuku savunanların cezalandırılmasının tüm insan hakları sistemini felç edeceğini ifade etti.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DURDURMAK İÇİN BU ADIM ŞART"

Sanchez'in tam açıklaması şu şekilde:

"İspanya bu duruma göz yummuyor. Uluslararası adaleti savunanları cezalandırmak, tüm insan hakları sistemini tehlikeye atmak demektir. AB, bu zulüm karşısında seyirci kalamaz. Bu nedenle bugün Komisyon’dan, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler’in bağımsızlığını korumak ve Gazze’deki soykırımı durdurmak için attığı adımları desteklemek amacıyla Engelleme Statüsü’nü yürürlüğe koymasını talep ediyoruz."

ENGELLEME STATÜSÜ NEDİR?

Avrupa Birliği’nin "Engelleme Statüsü", Avrupa vatandaşlarını ve şirketlerini, üçüncü ülkeler (bu durumda ABD) tarafından uygulanan yaptırımların bölge dışı etkilerinden korumak için tasarlanmış hukuki bir kalkan niteliği taşıyor. Bu mekanizma yürürlüğe girdiğinde, Avrupa’daki hiçbir kurum veya şahıs, ABD’nin UCM’ye yönelik yaptırım kararlarına uymak zorunda kalmıyor ve bu yaptırımlardan kaynaklanan zararların tazmin edilmesine imkan tanıyor.

Avrupa Birliği, ABD'nin 1996 yılında Küba, İran ve Libya ile ticaret yapan yabancı firmaları cezalandırmak istemesi üzerine söz konusu yasayı kabul etmişti. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton bunun üzerine yaptırımların uygulanmasından vazgeçmişti. Engelleme Mevzuatı da o nedenle hiç uygulanmadı.

Birçok Avrupa hükümeti düzenlemeyi, son derece belirsiz ve uygulanması zor olduğu gerekçesiyle daha ziyade siyasi bir silah olarak değerlendiriyor. ABD mali sisteminin uluslararası erişimi ve birçok Avrupalı şirketin ABD’de varlığı olması nedeniyle yasanın etkinliği konusunda birçok soru işareti bulunuyor.

