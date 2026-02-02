ATV’nin yeni sezonda ekrana getirmeye hazırlandığı Aynı Yağmur Altında dizisi için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran yapımın ilk bölüm tarihi netleşti. Dizinin yayın günü ve saatine ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Aynı Yağmur Altında 1. bölüm tarihi...

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinin yayın gününü duyurdu. Yayınlanan tanıtımların ardından dizinin ne zaman başlayacağı ve konusunun ne olduğu merak konusu oldu.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aynı Yağmur Altında dizisi, 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yapım, her hafta pazartesi günleri saat 20.00’de atv ekranlarında yayınlanacak. Yayın tarihi, dizinin resmi tanıtımlarıyla birlikte kesinlik kazandı.

Yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği dizinin proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu dizinin senaryosu ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal imzası taşıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, Londra’dan İstanbul’a uzanan çarpıcı bir aşk hikayesini merkezine alıyor. İnsan hakları mücadelesine kendini adamış olan Rosa’nın hayatı, Londra’da katıldığı bir protesto sırasında tamamen değişiyor. Hem sağlık sorunlarıyla hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Rosa, kendisini İstanbul’da buluyor.

Rosa’nın yolu, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali ile İstanbul’da yeniden kesişiyor. Kısa sürede birbirlerine aşık olan ikili, aile baskıları, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ OYUNCULARI

Aynı Yağmur Altında, tecrübeli oyuncularla genç kuşağın dikkat çeken isimlerini bir araya getiriyor. Dizinin başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca ve birçok isim bulunuyor.

