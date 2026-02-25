Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat sahasında meydana gelen göçüğün altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında devam eden kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Sahada çalışan iş makinelerinden biri toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÖÇÜKTEN KURTARILDI

Göçük altındaki iş makinesinde mahsur kalan operatör Mustafa K, ekiplerin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Mustafa K, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası