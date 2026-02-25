Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta performansı eleştirilen 28 yaşındaki kaleci Michele Di Gregorio'nun sosyal medyadan ölüm tehdidi aldığı ve bu nedenle hesabının yorumlar kısmını kapattığı belirtildi.

Juventus'un İtalyan file bekçisi Michele Di Gregorio, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçında Galatasaray ile karşılaşacakları mücadele öncesi dikkat çeken bir harekete imza attı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Juventus'ta performansıyla eleştirilen isimlerden biri olan Di Gregorio, sosyal medya hesabındaki yorumlar bölümünü kapattı.

Michele Di Gregorio

ÖLÜM TEHDİDİ

İtalyan basını, Di Gregorio'nun, sosyal medyadan tehdit aldığını ve bu sebeple yorum bölümünü kapattığını belirtti. 28 yaşındaki kalecinin özellikle ailesine olan tehditler nedeniyle sosyal medyada yorum bölümünü kapatmak zorunda kaldığı yazıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası