SPOR SERVİSİ
Galatasaray, Juventus'u eledi: UEFA ülke puanında son durum
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu mücadelesi tamamlandı. İstanbul'da 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, son 16 takım arasına adını yazdırdı. Torino'da 120 dakika süren zorlu müsabakanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Özetle
Kaydet
Spor 10 dk önce
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu etabı sonrası Galatasaray tur atlarken; UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 5-2'lik avantajıyla tur atladı.
- UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 50.715 puanla 9'uncu sırada yer aldı.
- Sıralamada İngiltere 1., İtalya 2. ve İspanya 3. sırada bulunuyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu etabı sona erdi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2 kazanarak büyük avantaj elde eden Galatasaray, deplasmanda uzatmaya giden mücadelede Juventus'a 3-2 yenilse de, Devler Ligi'nde tur atlamayı başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 50.715 puanla 9'uncu sırada yer aldı.
1- İngiltere - 112.741
2- İtalya - 97.803
3- İspanya - 91.984
4- Almanya - 88.545
5- Fransa - 79.712
6- Portekiz - 69.266
7- Hollanda - 66.595
8- Belçika - 61.450
9- TÜRKİYE - 50.715
10- Çekya - 47.625
11- Yunanistan - 46.712
12- Polonya - 45.125
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir: Kasasını doldurdu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR