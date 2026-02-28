İsrail’in saldırılarının ardından İran’dan ilk resmi açıklama geldi. Tahran yönetimi misilleme yapacaklarını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi.

HEDEF ALINAN ŞEHİRLER AÇIKLANDI

İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.

Orta Doğu alev alev! İran'dan misilleme kararı geldi!

AP: ABD, İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINA DAHİL OLDU

Associated Press’e göre ABD, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katıldı.

NYT VE CNN: ABD SALDIRILARA KATILIYOR

The New York Times’a konuşan ABD’li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail’in İran’a saldırdığını öne sürdü.

İki ABD’li yetkili de CNN’e yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a karşı saldırılar düzenlediğini aktardı. Yetkililerden biri saldırıların sürdüğünü belirterek, bunun “küçük bir saldırı olmadığını” ifade etti.

ABD yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL BASINI İRAN'A SİBER SALDIRI YAPILDIĞINI BİLDİRDİ

İran’da internet kesintileri artarken İsrail basını, İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini yazdı.

İran’da sabah saatlerinde başlayan İsrail-ABD saldırılarının ardından internet kesintileri arttı.

Siber saldırılar sonrası İran resmi ajansı IRNA’nın internet sitesine erişim engeli geldi.

İSRAİL “ÖNLEYİCİ SALDIRI” DEMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Katz daha önce yaptığı açıklamada, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuştu.

