CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı isteyen İmamoğlu'nun, Özel'le yol ayrımı yaşama durumu için B planı yaptığı ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı genel başkan adayı olarak destekleyebileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl mart ayında İBB'ye yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise her fırsatta İmamoğlu'nun kendilerinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi. Ancak zamanla ikilinin arasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığı iddiaları ortaya atıldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrol 14 ayın zirvesini gördü! Akaryakıt fiyatına zam kaçınılmaz

İMAMOĞLU'NUN AKLINDAKİ İSİM: GÖKHAN GÜNAYDIN

Sabah'ta yer alan habere göre CHP içinde yaşanan kaos İmamoğlu'na yeni bir plan yaptırttı. İmamoğlu ve beraberindeki İstanbul oluşumunun, Özel ve ekibi ile ilerleyen süreçte yolların ayrılması durumunda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı genel başkan adaylığı için ön plana çıkaracağı iddia edildi.

Öte yandan Günaydın, partideki 'Mesut Özarslan krizi' üzerinden parti yönetimine 'özeleştiri' çağrısında bulunmuş, söz konusu ifadeler Özel tarafından kameralar önünde eleştirilmişti.

İMAMOĞLU'NUN ADINI KALDIRTMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kapı isimliğinde yazan "Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" yazısının yanına "Genel Başkan Özgür Özel" ismini yazdırttı. Özel daha önce de İmamoğlu'nun kürsü arkasındaki resmini kaldırmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası