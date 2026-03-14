F.Bahçe değil, K.Gümrük şahlandı

Kapatın skor tabelasını, maçı izlemeyen birine videoyu gösterin ve sorun “Bu takımlardan hangisi şampiyonluk mücadelesi veriyor?” diye. İnanın size ligin dibindeki Karagümrük’ü “şampiyon adayı” olarak gösterirler. Abartmıyorum!

Ne Antalyaspor maçı ne Samsun maçı… Hiç dün geceki kadar acze düşmüş görmedim F.Bahçe’yi. Şaşırdım, gözlerime inanamadım.

Fener bu olamaz

Karagümrük önünde ilk yarıda dağılan bu takım benim bildiğim F.Bahçe olamaz! G.Saray ile girdiği o amansız yarışta iz süren, sporda bir çok alanda öncü ve ülke futbolunun lokomotifi olan F.Bahçe bu olamaz!

Fred, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu sahada var mıydı yok muydu çözemedim. Yazık! Formasının hakkını veren bir tek isim Guendouzi.

Uyanın beyler uyanın! F.Bahçe’nin oynayacağı her maç ve her rakip önemlidir, hafife alınamaz. Lakin “hafife almak” bile hafif kalır, dünkü F.Bahçe’nin ruhsuz futbolu yanında.

Karagümrük’e bravo

Hele Stanojevic gibi ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşamış Karagümrük’ün başında tecrübeli bir teknik adam varken Domenico Tedesco gaflete düşemezdi, düştü. Nitekim, birçoklarının “Çantada keklik” diye baktığı Karagümrük savunma ağırlıklı orta saha direnciyle taş oldu baş yardı ve alt sıralarda yukarılara çıkmak için biraz olsun ümitlendi. Özellikle Kranevitter ve Bartuğ ile Serginho oyunu kontrol etti; skoru üretti. Dolayısıyla Karagümrük’ün “sürpriz” planı tuttu.

Maçın adamı: Kranevitter

