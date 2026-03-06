Trendyol 1. Lig’de 29. hafta heyecanı sürerken Sakaryaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati merak ediliyor.

SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Sakaryaspor ile Adana Demirspor 6 Mart 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Sakarya’da bulunan Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Sakaryaspor, kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. Ardından teknik varyasyonlar ve toplu çalışmalar gerçekleştirildi.

SAKARYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması tabii Spor 6 ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler yayıncı kuruluşların platformları üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

