"Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası Murat Murathanoğlu'ndan açıklama: Ben iyiyim!
İş adamı Murat Murathanoğlu (79), 5 Mart'ta günü Bodrum Torba'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İsim benzerliği nedeniyle "Ünlü spiker vefat etti" haberleri basına yansıması üzerine Murat Murathanoğlu'ndan açıklama geldi. Basketbol maçı anlatımıyla bilinen 68 yaşındaki sunucu ve spor yazarı, "Aileme başsağlığı mesajları geliyor. Ben iyiyim" dedi.
- Bodrum'un Torba Mahallesi'nde 5 Mart Perşembe günü meydana gelen kazada iş adamı Murat Murathanoğlu hayatını kaybetti.
- Kazanın ardından sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında 'Ünlü spiker, Bodrum'da hayatını kaybetti' başlığıyla yanlış haberler yapıldı.
- Spor yazarı ve sunucu Murat Murathanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, vefat eden kişinin uzaktan akrabası olduğunu ve kendisinin hayatta olduğunu duyurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde 5 Mart Perşembe günü meydana gelen kazada; iş adamı Murat Murathanoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza sonrası sosyal medyada ve bazı basın yayın mecralarında 'Ünlü spiker, Bodrum'da hayatını kaybetti'' başlıklı haberler yapıldı. Basketbol maçı anlatımıyla bilinen spor yazarı ve sunucu Murat Murathanoğlu, çareyi Instagram hesabından video paylaşmakta buldu.
"FOTOĞRAFIMI KULLANILARAK YAPILAN HABERLER YANLIŞ"
Vefat eden kişinin uzaktan akrabası olduğunu belirten 68 yaşındaki spiker, şu ifadeleri kullandı:
Dünden beri bana, kızıma, aileme başsağlığı mesajları geliyor. Bodrum'da vefat eden Murat Murathanoğlu uzaktan akrabam olur. Allah rahmet eylesin. Ben iyiyim. Gazetelerde benim resmimi kullanarak ve 'Ünlü spiker, Bodrum'da vefat etti' diye yazarak çıkan haberler yanlıştır. Ben şu anda İstanbul'dayım ve iyiyim. İlgilenen ve arayan herkese çok teşekkür ederim. Allah hepimize sağlıklı uzun ömür versin.