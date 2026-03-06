Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde 5 Mart Perşembe günü meydana gelen kazada; iş adamı Murat Murathanoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza sonrası sosyal medyada ve bazı basın yayın mecralarında 'Ünlü spiker, Bodrum'da hayatını kaybetti'' başlıklı haberler yapıldı. Basketbol maçı anlatımıyla bilinen spor yazarı ve sunucu Murat Murathanoğlu, çareyi Instagram hesabından video paylaşmakta buldu.

Vefat eden kişinin uzaktan akrabası olduğunu belirten 68 yaşındaki spiker, şu ifadeleri kullandı:

Dünden beri bana, kızıma, aileme başsağlığı mesajları geliyor. Bodrum'da vefat eden Murat Murathanoğlu uzaktan akrabam olur. Allah rahmet eylesin. Ben iyiyim. Gazetelerde benim resmimi kullanarak ve 'Ünlü spiker, Bodrum'da vefat etti' diye yazarak çıkan haberler yanlıştır. Ben şu anda İstanbul'dayım ve iyiyim. İlgilenen ve arayan herkese çok teşekkür ederim. Allah hepimize sağlıklı uzun ömür versin.