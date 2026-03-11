Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik ‘asfalt ve kaldırım’ ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 125 milyon TL'yi aşan kamu zararına neden oldukları belirtildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç de yer alıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında yeni bir gelişme oldu.

Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne gerçekleştirilen "Bütümlü Sıcak Asfalt ve Kaldırım" ihalesine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında eski belediye başkanı, belediye yöneticileri, personel, yüklenici firma çalışanları ve meclis üyelerinin bulunduğu 22 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin, eksik imalat, mükerrer hak ediş ve sahte kantar fişleriyle toplam 125 milyon TL'yi aşan kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Döşemealtı Belediyesinde 125 milyon TLyi aşan kamu zararı iddiası: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

125 MİLYON FAZLADAN ZARAR

Soruşturma kapsamında ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 TL kamu zararının oluştuğu tespit edildi. İkinci ihaledeki zarar tutarının ise güncellenmiş haliyle 125 milyon 392 bin 116 TL'ye ulaştığı belirtildi.

22 GÖZALTI KARARI

Kamu zararında sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte hareket ettiği belirlenen 2 belediye başkan yardımcısı, 8 belediye personeli, 6 yüklenici firma çalışanı ve 5 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 1 kişinin cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç

