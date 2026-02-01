Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada ilk yarıda skor şekillendi. RAMS Park’ta oynanan mücadelede goller ve maçın gidişatı futbolseverlerin yakın takibinde. Karşılaşmanın sonucu merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Kayserispor golleri kim attı?

Süper Lig’de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında tempo yükselirken, sarı-kırmızılı ekip skor üstünlüğünü erken dakikalarda ele geçirdi.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada geldi. Galatasaray’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasında yaşanan karambolde Aaron Opoku, topu ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip baskısını sürdürürken 24. dakikada kazanılan penaltı sonrası fark ikiye çıktı. Penaltı atışını kullanan Victor Osimhen, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Galatasaray-Kayserispor golleri kim attı? Maç skoru takip ediliyor

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İstanbul’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar topa daha fazla sahip olurken, Kayserispor ise hızlı ataklarla gol aradı.

Mücadelenin ikinci yarısında skorun değişip değişmeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’de hem zirve yarışı hem de alt sıralar açısından büyük önem taşıyor. Maçın sonucunda haberimiz güncellenecektir.

