İstanbul için soğuk hava ve kuvvetli yağış uyarıları art arda geldi. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kentin bazı bölgelerinde kar ihtimali gündeme geldi. Gözler 2 Şubat Pazartesi gününe çevrildi. Peki, Yarın İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da hafta sonu etkisini gösteren yağışlı havanın ardından "2 Şubat Pazartesi hava nasıl olacak, kar yağacak mı" merak ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde sağanak yağışlar etkili olurken, şehrin batı kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali öne çıkıyor.

YARIN İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

AKOM tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul’da pazartesi sabahından itibaren sıcaklıklar 2-4 derece düşecek. Kent genelinde yağmur etkili olurken, batı ilçelerinde yağışın karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir öne çıkan ilçeler arasında yer alıyor.

Yetkililer, kar yağışının İstanbul genelinde yaygın olmayacağını vurguluyor. Merkez ilçelerde ağırlıklı olarak sağanak yağmur beklenirken, açık ve yüksek kesimlerde kısa süreli kar geçişleri görülebilir. Soğuk havanın salı sabahına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

2 ŞUBAT İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik tahminlere göre 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da gün boyu aralıklı ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında seyrederken, sabah saatlerinde 7-8 dereceye çıkacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükselse de akşam saatlerinden itibaren yeniden düşüş gösterecek.

Nem oranının gün boyunca yüzde 90-95 aralığında olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi ve zaman zaman 40-75 km/saat hıza ulaşması öngörülüyor. Saatlik yağış miktarının bazı zaman dilimlerinde 15-30 kg/m² seviyelerine ulaşabileceği belirtilirken, bu durumun su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

