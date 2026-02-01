Londra’nın en güvenli semtlerinden biri olarak bilinen Richmond’da, gündüz vakti kuyumcuya balyozlu soygun düzenlendi. Maskeli 2 şüpheli, vitrini kırıp mücevherleri alarak kalabalığın ortasında kaçtı.

Londra’nın güneybatısında yer alan ve genellikle güvenli yapısıyla öne çıkan Richmond’da gündüz vakti yaşanan kuyumcu soygunu, semtte tedirginliğe yol açtı. Maskeli iki kişi, çekiçle vitrini kırarak dükkândaki mücevherleri kısa sürede alıp olay yerinden uzaklaştı..

Dükkan çalışanları olaya müdahale etmeye çalışsa da soyguncuların mağazadan mücevherleri alarak olay yerinden kaçmasını engelleyemedi.

HERKESİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE YAPTILAR

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, soygunun çevredeki vatandaşların gözü önünde yapılması dikkati çekti.

Soygunun yaşandığı bölgede ikamet eden vatandaşlar, Richmond gibi sakin ve güvenli bir semtte bu tür bir olayın yaşanmasının endişe verici olduğunu aktardı.

Bazı bölge sakinleri, Londra'da sıklıkla rastlanan soygun olaylarının Richmond bölgesinde de meydana gelmesinin "şoke edici olduğunu" belirterek, polis varlığının artırılması çağrısında bulundu.

Soygunun yapıldığı kuyumcu ile aynı sokakta yer alan ve olay anına tanıklık eden Türk berber Tolga Göçebe, Richmond gibi Londra'nın seçkin bölgelerinin birinde güpegündüz soygun yapılmasının şok edici olduğunu dile getirdi.

BALYOZLA CAMLARI KIRDILAR

Göçebe, olayı şöyle anlattı:

"Dün sabah saat 09.00'da dükkanımı açtım. Saat 10.30'da çok büyük bir ses duydum. Dışarı baktığımda büyük bir balyozla camı kırıyorlardı. İki kişilerdi. Herhalde yüklü bir şey aldılar, sonra buradan kaçtıklarını gördüm ama kimse müdahale edemiyor, yapacak hiçbir şey de yok."

Göçebe, esnaf arasında olayın ardından tedirginlik yaşandığını söyleyerek, "Esnafla konuştuk. WhatsApp grubumuz var. Herkes üzgün. Kimse bir şey yapamadı. Vitrinin diğer tarafından alabildiklerini alıp daha fazla çalınmasın diye uğraşmışlar." diye konuştu.

"KEŞİF YAPMIŞ OLABİLİRLER"

Yaklaşık bir ay önce bölgede motosikletli ve bisikletli kalabalık gruplar gördüğünü belirten Göçebe, "Siyah giyinmişlerdi. 8-10 kişilerdi. Keşif yapmış olabilirler, bilmiyorum. Londra genelinde bu tarz olaylar yaygın ama 5-5,5 yıldır buradayım, böyle bir şeye hiç rastlamadım." ifadelerini kullandı.

"LONDRA ARTIK BÖYLE BİR YER"

Bölge sakinlerinden 60 yaşındaki David Bindon, hırsızlık olayına ait görüntülerin Richmond sakinlerinin yer aldığı WhatsApp gruplarında anında paylaşıldığını belirterek, "Richmond'daki herkes bu olayı çok hızlı şekilde gördü. Herkes hemen haberdar oldu." dedi.

Richmond'un tarihsel olarak çok güvenli bir yer olduğuna dikkati çeken Bindon, "Gerçekten öyleydi ancak bugün yaşadığımız Londra artık böyle bir yer. Kimsenin olaya müdahale etmemesine çok şaşırdım. 20 yıl önce böyle bir olay yaşansaydı insanlar müdahale ederdi." ifadelerini kullandı.

İnsanların artık korktuğunu söyleyen Bindon, "Şimdi insanlar müdahale etmekten çekiniyor çünkü ilk düşündükleri şey bıçaklanma ihtimali oluyor." diye konuştu.

Bindon, İngiliz polisinin güvenlik sorununa çözüm bulabilmek için yapması gerekenler olduğunu belirterek, "Polisin güvenliği sağlamak için TikTok'a video koydukları gerekçesiyle insanları gözaltına almayı bırakması iyi bir başlangıç olur ve böylece ifade özgürlüğü yerine suça odaklanabilirler." dedi.

