Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayının ilk haftasında 10 il için yeni kura heyecanı yaşanırken Kahramanmaraş’taki sosyal konutlar için yapılacak kura tarihi ve detaylar merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın takvimi belli oldu. 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda, Kahramanmaraş dahil 10 ilde daha hak sahipleri kura ile belirlenecek.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılacak Kahramanmaraş kura çekimi, 5 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kura takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Kahramanmaraş’ta toplam 8 bin 195 sosyal konut için kura çekimi yapılacak. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar aynı gün TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden ilan edilecek. Saat bilgisi kura günü TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ 500 BİN KONUT NEREYE YAPILACAK?

Kahramanmaraş’ta Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilecek sosyal konutlar, merkez ilçeler Dulkadiroğlu ve Onikişubat başta olmak üzere Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde inşa edilecek. Projeler, farklı büyüklük ve etaplar halinde planlandı.

Merkez (Dulkadiroğlu - Onikişubat): 4.800 konut

Afşin: 600 konut

Andırın: 50 konut

Çağlayancerit: 30 konut

Ekinözü: 35 konut

Elbistan: 1.500 konut

Göksun: 180 konut

Nurhak: 250 konut

Pazarcık: 400 konut

2-7 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

Şubat ayının ilk haftasında yapılacak kura çekimleriyle 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. TOKİ tarafından açıklanan kura takvimi şu şekilde:

2 Şubat Pazartesi: Elazığ

3 Şubat Salı: Kayseri, Zonguldak

4 Şubat Çarşamba: Kırşehir, Düzce

5 Şubat Perşembe: Kahramanmaraş, Afyonkarahisar

6 Şubat Cuma: Osmaniye

7 Şubat Cumartesi: Yalova, Kırıkkale

Osmaniye kura çekiminin, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı kapsamında düzenlenecek anma programında yapılacağı da açıklandı.

