Artvin'de 31 Aralık'ta çığın altında kalan çoban Bülent Gezer'i arama çalışmalarına 'risk' nedeniyle ara verilmişti. Gezer'in yakınları ellerinde pankartlarla çalışmaların yeniden başlatılması için çağrı yaptı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmıştı.

Çobanlardan 3'ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

3 OCAK'TA ÇALIŞMALAR DURMUŞTU

Kayıp çoban Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar ise olumsuz hava şartları ve artan çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta geçici olarak durdurulmuştu.

Kayıp çoban Bülent Gezer'in ailesinden yürek yakan çağrı: Ellerinde pankartlarla feryat ettiler

AFAD ekipleri tarafından son olarak termal kamera donanımlı dronlarla bölgede arama, ölçüm ve gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde yeni çığların oluştuğu ve risk seviyesinin yükseldiği tespit edilirken, yetkililer arama çalışmalarının tamamen sonlandırılmadığını, hava ve arazi şartlarının uygun hale gelmesiyle yeniden başlatılacağını bildirdi.

"KARDEŞİMİZİN MEZARI OLSUN"

Bülent Gezer'in yakınlarından Bahriye Durgun, bahar aylarına kadar arama yapılmaması durumunda cesede ulaşılamayacağını belirterek, "Baharda bu bölgede kar çözülür, yaban hayvanları devreye girer.

Kardeşimizin cesedini bu şekilde kaybetmek istemiyoruz. Çocuklarına gösterebileceğimiz bir mezar olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

