Aksaray'da doğal gaz gelmeyen dairesi için çağrılan kaynakçı, boruya kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. O anlarda apartman adeta savaş alanına dönerken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da akşam saatlerinde 4 katlı binanın giriş katındaki ardiyede yaşanan olayda, dairesine gaz gelmeyen Demirel B. (56) durumu doğalgaz yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen doğal gaz yetkilileri tesisatta inceleme yaparak, doğal gaz borularına kaynak yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Demirel B., Bahtiyar K. (53) isimli kaynakçıyı arayarak çağırdı.

KAYNAK MAKİNESİ BORUYU PATLATTI

Tesisat tamiri için apartmanın ardiyesine giren kaynakçı, buradaki doğal gaz borusuna kaynak yapmak için çalışma başlattı. Kaynakçının kaynak makinesini boruya temas ettirmesiyle birlikte apartmanda büyük bir patlama yaşandı.

Aksaray'da doğal gaz faciası! Biri ağır 2 kişi yaralı

Patlamada savrulan ev sahibi ve kaynakçı yaralanırken, apartmandaki daire duvarlarının yıkıldığı patlamada ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aksaray'da doğal gaz faciası! Biri ağır 2 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ev sahibi ve kaynakçıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aksaray'da doğal gaz faciası! Biri ağır 2 kişi yaralı

KAYNAKÇININ DURUMU CİDDİ

Burada tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası