Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılılardaki 72. golünü kaydetti ve Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 90+4. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.

32 yaşındaki böylece bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol sevinci yaşayan Icardi, toplamdaki gol sayısını 11'e çıkardı.

HAGİ'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılıların tarihine geçti. Icardi, bu golle birlikte Galatasaray'da 72. golüne ulaşırken, sarı-kırmızılıların Rumen efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, 65. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi.

