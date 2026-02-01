Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip önemli bir eksikle sahaya çıktı. Barış Alper Yılmaz’ın maç kadrosunda yer almaması, taraftarların gündemine oturdu. Milli futbolcunun durumu merak edilirken "Barış Alper Yılmaz neden yok, oynamıyor?" belli oldu.

RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Kayserispor mücadelesi öncesi açıklanan ilk 11’de Barış Alper Yılmaz’ın yer almaması dikkat çekti. Teknik heyetin tercihi kısa sürede merak konusu olurken, futbolcunun neden forma giymediği resmi bilgilerle açıklandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Barış Alper Yılmaz, Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Milli futbolcu, geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor karşısında Barış Alper’den yararlanamıyor.

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Futbolcunun durumu merak ediliyor

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKAT MI?

Barış Alper Yılmaz’ın Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Futbolcu hakkında herhangi bir sakatlık durumu bulunmuyor. Galatasaray’da öte yandan Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların Kayserispor maçında kart görmeleri halinde, 21. haftada oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşme riskleri bulunuyor.

