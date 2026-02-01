Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi maçın yayınlanacağı kanal, izleme seçenekleri ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmaya kısa süre kala maçın ilk 11'leri de netleşti.

Süper Lig’de 20. hafta programında yer alan mücadelede sahasında taraftarıyla buluşacak olan Galatasaray, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor’u ağırlıyor. Maç öncesi yayın kanalı, hakem ve eksik oyuncular merak ediliyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın öncesinde maç önü programı ile kadrolar ve son gelişmeler izleyicilerle paylaşılacak.

Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri paylaşıldı

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Kayserispor mücadelesi, beIN Sports 1 üzerinden takip edilebilecek. RAMS Park’taki mücadele, özellikle liderlik yarışını izleyen futbolseverlerin odağında olacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Galatasaray, haftaya 46 puanla lider girerken; Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri paylaşıldı

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Galatasaray-Kayserispor karşılaşması, yarın saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri paylaşıldı

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da Kayserispor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, önceki hafta gördüğü sarı kart nedeniyle cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcuların kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşmeleri söz konusu olacak.

Galatasaray-Kayserispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri paylaşıldı

Maçın ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha.

KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Galatasaray, Süper Lig’de Kayserispor ile oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. İki ekip lig tarihinde bugüne kadar 59 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray 37 galibiyetle rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul’da oynanan maçlar da sarı-kırmızılıların lehine dikkat çekiyor. Galatasaray, sahasında Kayserispor ile oynadığı 29 lig maçının 23’ünü kazandı. Sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma ise Galatasaray’ın 4-0’lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası