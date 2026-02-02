Zam şampiyonu sağlık, ikinci inşaat! İstanbul’da fiyatlar yüzde 4,56 arttı
Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 4,56, toptan eşya fiyatları yüzde 1,28 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 36,15, toptan fiyatlar ise yüzde 21,39 artış gösterdi.
- Perakende fiyatlar toptan fiyatlardan %14,76 daha hızlı artıyor.
- Ocak ayı en yüksek artış sağlık harcamalarında %11,94 ile gerçekleşti.
- Ulaştırma geçen ay %9,96 artış gösterdi.
- Lokanta ve otel fiyatları %6,22 arttı.
- Yıllık ortalama bazda inşaat malzemelerinde %41,11 artış oldu.
- Mensucatta %29,73 artış kaydedildi.
Perakende fiyatların, toptan fiyatlardan yüzde 14,76 daha hızlı artıyor olması, fiyatlamaların maliyet bazlı olmadığını, taleple şekillendiğini gösteren önemli bir veri olarak ortaya çıktı.
Kaos sonrası 'stratejik taktiği'ni açıkladı! İslam Memiş: 4 ay bekledik, 4 katını alacağız
AYLIKTA SAĞLIK, YILLIKTA İNŞAAT
Ocak ayı fiyatlarında en yüksek artış, yüzde 11,94 ile sağlık harcamalarında görüldü. Onu yüzde 9,96 ile ulaştırma, yüzde 8,52 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,22 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,40 ile ev eşyası, yüzde 4,27 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,26 ile haberleşme, yüzde 3,23 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,56 ile konut, yüzde 2,53 ile eğitim ve yüzde 0,21 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,32 azalış izlendi.
Yıllık ortalama bazda ise artışlar sırasıyla inşaat malzemelerinde yüzde 41,11, mensucatta yüzde 29,73, gıda maddelerinde yüzde 28,29, madenlerde yüzde 20,73, işlenmemiş maddelerde yüzde 20,24, yakacak ve enerjide yüzde 19,80, kimyevi maddelerde yüzde 16,65 olarak gerçekleşti.