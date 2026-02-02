Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 4,56, toptan eşya fiyatları yüzde 1,28 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 36,15, toptan fiyatlar ise yüzde 21,39 artış gösterdi.

Perakende fiyatların, toptan fiyatlardan yüzde 14,76 daha hızlı artıyor olması, fiyatlamaların maliyet bazlı olmadığını, taleple şekillendiğini gösteren önemli bir veri olarak ortaya çıktı.

Zam şampiyonu sağlık, ikinci inşaat! İstanbul’da fiyatlar yüzde 4,56 arttı

AYLIKTA SAĞLIK, YILLIKTA İNŞAAT

Ocak ayı fiyatlarında en yüksek artış, yüzde 11,94 ile sağlık harcamalarında görüldü. Onu yüzde 9,96 ile ulaştırma, yüzde 8,52 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,22 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,40 ile ev eşyası, yüzde 4,27 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,26 ile haberleşme, yüzde 3,23 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,56 ile konut, yüzde 2,53 ile eğitim ve yüzde 0,21 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,32 azalış izlendi.

Zam şampiyonu sağlık, ikinci inşaat! İstanbul’da fiyatlar yüzde 4,56 arttı

Yıllık ortalama bazda ise artışlar sırasıyla inşaat malzemelerinde yüzde 41,11, mensucatta yüzde 29,73, gıda maddelerinde yüzde 28,29, madenlerde yüzde 20,73, işlenmemiş maddelerde yüzde 20,24, yakacak ve enerjide yüzde 19,80, kimyevi maddelerde yüzde 16,65 olarak gerçekleşti.



Haberle İlgili Daha Fazlası