Aydın'ın Söke Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Anlaşma ile belediyede en düşük işçi maaşı 52 bin liraya yükselirken, işçiler davul-zurna ve meşale eşliğinde kutlama yaptı.

Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Söke Belediyesi LİMA A.Ş. yönetimi yürütülen görüşmelerin ardından, yıllık sosyal haklar ve ikramiyelerde yapılan iyileştirmelerle birlikte en düşük işçi maaşı 52 bin TL seviyesine yükseldi.

İŞÇİLERDEN DAVUL-ZURNA VE MEŞALELİ KUTLAMA

Toplu iş sözleşmesi, Söke Belediyesi şantiye alanında düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreninde Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye bürokratları, LİMA A.Ş. yöneticileri ve çok sayıda işçi hazır bulundu. Başkan Arıkan, işçiler tarafından davul-zurna ve meşaleler eşliğinde karşılandı.

"EMEKÇİNİN HAKKINI KORUMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yaptığı açıklamada, çalışanların refahını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek "Belediyemizin imkanları ölçüsünde, emekçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını en adil şekilde vermeye gayret ettik. Enflasyon şartlarını dikkate alarak, çalışanlarımızın yaşam standartlarını koruyacak bir sözleşme imzaladık. LİMA A.Ş. işçilerimizin emeği Söke’ye değer katıyor. Bu sözleşmenin tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

