Rey Manaj yeniden Türkiye'de: Sivasspor'a 3,5 yıllık imza
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, eski golcüsü Rey Manaj'ı yeniden transfer etti. Temmuz 2025'te Türkiye'den ayrılan Arnavut milli futbolcu, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
- Rey Manaj, Sivasspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Manaj, daha önce Sivassporformasıyla çıktığı 63 maçta 34 gol kaydetti.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, eski oyuncsu Rey Manaj'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki futbolcu, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 3,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
MANAJ'IN KARİYERİ
Rey Manaj, 24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk'un Lushnje kentinde dünyaya geldi. Futbola İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'in altyapısında başlayan Manaj, daha sonra sırasıyla Piacenza, Cremonese, Sampdoria, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona B, Barcelona, Spezia, Watford, Sivasspor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Sharjah'ta top koşturdu.
63 MAÇTA 34 GOL
Arnavutluk A Milli Futbol Takım formasını da giyen Rey Manaj, daha önce Sivasspor'da çıktığı 63 karşılaşmada 34 gol kaydetti.