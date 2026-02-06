Kış sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Kış Olimpiyatları, sporseverlerin yakın takibinde. 25'incisi düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları İtalya'nın Milano ve Cortina şehirlerinde düzenlenecek. Bu kamsapda 2026 Kış Olimpiyatları’nın yayın bilgileri, kanal ve izleme seçenekleri ve organizasyona dair detaylar merak ediliyor.

2026 Kış Olimpiyatları, 6-22 Şubat tarihleri arasında İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilecek. Kar ve buz üzerinde yapılan spor dallarında dünyanın en iyi sporcularını bir araya getirecek organizasyon, Türkiye’den de yakından takip ediliyor. Peki, Kış Olimpiyatları hangi kanalda, nerede izlenir?

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

2026 Kış Olimpiyatları'nı bazı mücadeleleri Türkiye’de TRT Spor Yıldız ekranlarından ücretsiz olarak yayınlanacak. Hangi sporların TRT Spor Yıldız'da ekrana geleceği yayın akışından kontrol edilmesi öneriliyor. Öte yandan Eurosport ve HBO üzerinden olimpiyat karşılaşmaları kesintisiz şekilde takip edilebilecek.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NEREDE İZLENİR?

2026 Kış Olimpiyatları, İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo kentlerinin ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, farklı şehirlerde kurulacak tesislerde gerçekleştirilecek yarışmalarla geniş bir coğrafyaya yayılacak. Açılış töreni, Milano’daki San Siro Stadyumu’nda yapılacak. Kar ve buz sporlarının büyük bölümü ise daha önce de olimpiyatlara ev sahipliği yapan Cortina bölgesinde düzenlenecek.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI TARİHLERİ

25. Kış Olimpiyat Oyunları, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizasyonun ilk müsabakaları, resmi açılış töreninden önce 4 Şubat’ta oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla başlayacak. Açılış töreni 6 Şubat’ta yapılırken, oyunlar 22 Şubat’ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek. Oyunlar boyunca 16 olimpik branşta toplam 195 madalya dağıtılacak.

TÜRKİYE 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI’NA KAÇ SPORCU İLE KATILACAK?

Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları’na toplam 8 sporcu ile katılacak.

Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs,

Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz,

Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang,

Kayakla atlama kategorisinde Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir yarışacak.

