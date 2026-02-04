2026 Kış Olimpiyat Oyunları yaklaşırken Türkiye’nin organizasyona hangi branşlarda katılacağı ve milli sporcuların kimler olacağı merak ediliyor. Milano ve Cortina d’Ampezzo ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar öncesinde gözler ay-yıldızlı kafilenin yarışacağı disiplinlere çevrildi.

Kış sporlarının en prestijli organizasyonu olan Kış Olimpiyat Oyunları, 2026 yılında İtalya’da düzenlenecek. Dört yılda bir gerçekleştirilen bu büyük organizasyonda Türkiye, sporcu sayısı ve çeşitlenen branşlarıyla dikkat çekiyor. Olimpiyat takvimi netleşirken milli takım kadrosu ve temsil edilecek dallar da kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Kış Olimpiyatları'nda Türkiye hangi dallarda, kim tarafından temsil edilecek?

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE HANGİ DALLARDA, KİM TARAFINDAN TEMSİL EDİLECEK?

Türkiye, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Milano ve Cortina d’Ampezzo kentlerinde yapılacak 25. Kış Olimpiyat Oyunları’na toplam 9 sporcu ile katılacak. Ay-yıldızlı ekip, buz pateni, kayak ve para kayak branşlarında mücadele ederek Türkiye adına madalya hedefiyle piste ve parkurlara çıkacak.

16 olimpik disiplinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, kısa kulvar sürat pateni, alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama ve para kayak alp disiplininde sporcularıyla yer alacak.

Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs, Türkiye adına önemli bir ilke imza atarak bu branşta ilk kez iki sporcu ile olimpiyat kotası elde etti. Kayaklı koşuda kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplini yarışlarında kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang Türkiye’yi temsil edecek.

Kayakla atlama branşında da tarihi bir başarıya ulaşıldı. Türkiye, bu dalda ilk kez iki sporcu ile olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Cortina d’Ampezzo’da madalya mücadelesi verecek. Para kayak alp disiplininde ise Harun Mut, ay-yıldızlı formayla piste çıkacak.

TÜRKİYE 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI’NA KAÇ SPORCU İLE KATILACAK?

Türkiye, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na toplam 9 sporcu ile katılacak. Bu sayı, Türkiye’nin kış olimpiyatları tarihindeki en yüksek sporcu katılımlarından biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE HANGİ BRANŞLARDA YARIŞACAK?

Milli sporcular buz pateni, alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama, kısa kulvar sürat pateni ve para kayak alp disiplininde mücadele edecek.

