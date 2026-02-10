Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat'ta Juventus'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, İtalyan ekibinin orta sahadaki üstünlüğünü kırmak adına sürpriz bir hamle hazırlığında olduğu konuşuluyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Serie A devi Juventus'a karşı daha sert bir orta saha planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, RAMS Park'ta 17 Şubat günü saat saat 20.45'te başlayacak kritik maçta bazı futbolcuların pozisyonlarında değişikliğe gidebilir.

SINGO VE SALLAI PLANI

Sözcü'de yer alan habere göre; Buruk, Juventus maçında Wilfried Singo ya da Roland Sallai'yi orta saha bölgesine kaydırmayı planlıyor. Savunmanın sağında ise geçtiğimiz hafta takıma katılan orijinal sağ bek Sacha Boey'un görev alması bekleniyor.

Roland Sallai

LEMINA OYNAMAYACAK

Okan Buruk'un, Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Juventus müsabakasında sahaya süreceği kadroyla ilgili nihai kararını Eyüpspor maçının (13 Şubat Cuma) ardından vereceği öğrenildi.

Wilfried Singo

