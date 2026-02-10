Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan Karadeniz'i silahla vurarak ölümüne neden olan 16 yaşındaki zanlı Y.A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Aydoğdu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Y.A.K., yaşıtı Erkan Karadeniz'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Karadeniz, kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

