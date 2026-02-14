“Sağlıklı Bir Fikrim Var” proje yarışmasında kanser tedavilerinde ve korunmada geleceğin molekülü olarak bilinen polifenoller kullanılarak yapılan projeler ödüllendirildi. Deve dikeni ve üzüm posasının karaciğer kanserlerinden korunmada ve tedavide kullanıldığı takviye projesi birincilik ödülü aldı.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Türkiye’de genç bilim insanları kanser tedavisinde umut vadeden yenilikçi projelere imza atıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı ve Orzax iş birliğiyle bu yıl ikinci defa düzenlenen “Sağlıklı Bir Fikrim Var” proje yarışmasında, kanser tedavisinde ve korunmada geleceğin molekülleri olarak bilinen polifenoller kullanılarak geliştirilen iki farklı kanser tedavisi yaklaşımı dikkat çekti. Yarışmada birincilik ve ikincilik kazanan projeler, hem kanserin önlenmesine hem de mevcut tedavilerin daha etkili ve daha az yan etkiyle uygulanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

KANSERE KARŞI DOĞAL MOLEKÜL ATAĞI

Yarışmanın birincisi olan Duovita ekibi, bitkisel kökenli polifenollerin kanserle mücadelede daha etkili kullanılmasını sağlayacak yenilikçi bir takviye modeli geliştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ceren Pehlivan ile Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Eren Talay’ın yürüttüğü projede, üzüm posasından elde edilen resveratrol ile ülkemizde bolca bulunan deve dikeninden elde edilen silibin bir araya getirildi.

Polifenollerin kanser karşıtı etkilerinin uzun zamandır bilindiğini ancak vücutta yeterince emilememesinin en büyük problem olduğunu söyleyen Eren Talay, “Biz projemizde özel kimyasal modifikasyonlar ve nano-emülsiyon teknolojisi kullanarak bu pronlemi aşmayı başardık. Geliştirdiğimiz formül özellikle karaciğer kanseri başta olmak üzere kanser riskinin azaltılmasında ve tedavi sürecine destek sağlayabilecek bir takviye olarak kullanılabilir. Projemizin en dikkat çekici yönlerinden biri ise sıfır atık yaklaşımıyla tarımsal atık olarak görülen üzüm posasının ve ülkemizde değerlendirilmesi oldu” dedi.

AMELİYAT SIRASINDA UYGULANABİLECEK AKILLI TEDAVİ SİSTEMİ

Yarışmada ikincilik ödülünü kazanan Nanosal ekibi ise kanser cerrahisi sonrası en büyük sorunlardan biri olan hastalığın tekrar etmesini önlemeye yönelik çarpıcı bir çözüm geliştirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Ilgaz Urgancı ve Binura Makarşova’nın geliştirdiği proje, kolorektal kanser ameliyatı sonrası dikiş hattında oluşabilen nüksleri engellemeyi hedefliyor.

Çalışmada polifenoller ile kemoterapi ilaçlarını birlikte taşıyabilen nanoparçacık ve hidrojel temelli bir sistem tasarladıklarını anlatan Binnura Makarşova, “Cerrahi operasyon sırasında uygulanabilecek bu sistem, ilacın doğrudan tümör bölgesine yüksek dozda verilmesini sağlayarak hem kanser hücrelerini yok etmeyi hem de kemoterapinin vücutta oluşturduğu yan etkileri azaltmayı amaçlıyor” dedi.

Birinciler Eren Talay ve Ceren Pehlivan

Yöntemin yalnızca bağırsak kanseriyle sınırlı kalmayabileceğini ifade eden Ilgaz Urgancı, daha önce benzeri olmayan bu yaklaşımın, farklı tümör ameliyatlarında da uygulanabilecek evrensel bir tedavi platformuna dönüşebileceğini vurguladı.

İkinciler Binura Makarşova ve Ilgaz Urgancı

KANSER TEDAVİSİNDE EZBER BOZAN GENÇ PROJELER

Uzmanlara göre polifenoller, kanser hücrelerinin büyümesini baskılama, iltihaplanmayı azaltma ve hücresel hasarı önleme gibi çok yönlü etkileri sebebiyle geleceğin tedavi stratejilerinde önemli bir rol oynayabilir. Yarışmada ödül alan projeler, doğal bileşenlerin ileri teknoloji ile birleştirilmesi sayesinde daha güvenli ve etkili kanser tedavilerinin mümkün olabileceğini ortaya koyuyor.

