Borusan Oto, BMW Group’un yeni nesil satış konseptini Türkiye’de ilk kez Ataşehir’de hayata geçirdi. Fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getiren merkezde, markanın dönüşüm vizyonunu simgeleyen BMW iX3 de Türkiye prömiyerini yaptı.

ALİ ÇELİK - BMW Group’un geliştirdiği yeni nesil satış konseptinin ülkemizdeki ilk örneği Borusan Oto Ataşehir oldu. Müşterilerle otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fiziksel ve dijital dünyanın entegre olduğu lokasyonda ayrıca BMW tarihindeki en önemli dönüşüm hamlelerinden biri olan Neue Klasse’nin ilk modeli Yeni BMW iX3 de açılışa özel olarak Türkiye’de ilk defa boy gösterdi.

Açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, sektörünün köklü bir dönüşümden geçtiğini dile getirerek “Bu sadece fiziksel bir yenilik değil, müşteri deneyimini mükemmelleştirme ve üst seviyelere taşıma hedefimizi de yansıtıyor” dedi.

