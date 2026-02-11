Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ankara’daki kritik zirvesi öncesi İsrail basınından çarpıcı bir analiz geldi. Yunanistan’a yönelik mesajlarda, Ankara’nın Ege’de geri adım atmayacağı ve muhtemek karşıt bir adımın ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da bir araya geliyor. Kritik zirve öncesi İsrail- Yunan basınında peş peşe analizler yayınlandı.

Maariv gazetesi, Orta Doğu’daki gerginliğe işaret ederek "Türkiye için 'kırmızı çizgi' - bu savaş sebebi" başlığını attı.

"Yunanistan ile Türkiye arasındaki temasların son dönemde çıkmaza girdiği, Ankara’daki görüşmenin ilişkileri yeniden canlandırmayı hedeflediği" aktaran Maariv, İsrail'in bu görüşmeden rahatsız olduğunu itiraf etti.

Ankara zirvesi öncesi Tel Aviv’den Yunanistan’a savaş uyarısı: "Türkiye kuş uçurtmaz"

ANKARA’DAKİ ZİRVE: GÖZLER ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDE

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı iki yıl aradan sonra Ankara’da yapılıyor. Erdoğan ve Miçotakis’in başkanlık edeceği zirvede ekonomi, ticaret, turizm ve ulaştırma başlıkları masada olacak.

Son dönemde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de artan gerilim, görüşmenin ana zeminini oluşturuyor. 2023’te imzalanan "Atina Deklarasyonu" ile başlatılan yumuşama süreci, 2025 ortasından itibaren karşılıklı adımlarla yeniden gerilimli bir atmosfere girdi.

Yunanistan’ın Ege’de yeni deniz haritaları yayımlaması, Türkiye’nin NAVTEX ilanları ve Yunanistan’ın İsrail’den hava savunma sistemi tedarik edeceğini duyurması krizi derinleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’e Ankara temaslarında eşlik edecek isimler arasında Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis de yer alıyor.

Miçotakis’in heyetinde şu isimler bulunuyor: Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis Eğitim, Din ve Spor Bakanı Sofia Zacharaki İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Yannis Kefalogiannis Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris Kültür Bakanı Lina Mendoni Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theocharis

Heyet, Ankara’da yapılacak 6. Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak ve Türk mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacak.

İSRAİL-YUNANİSTAN ANLAŞMASI ANKARA’YI HEDEF ALDI

Maariv’de yer alan değerlendirmede, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Aralık ayında İsrail ile imzaladığı savunma anlaşmalarına değinildi.

"Türkiye’nin kırmızı çizgileri çok açık. Ege’de kuş uçurulmasına izin vermez" diyen İsrail basını, 12 mil çıkışlarının savaş sebebi sayılacağını yazdı. Değerlendirmede İsrail’in askeri desteğinin Yunanistan’a daha sert bir pozisyon alma güvencesi verdiği yorumu aktarıldı.

YUNAN BASINI: "SON DAKİKADA AKSAKLIKLAR"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi ise zirve öncesi süreci "Toplantının son dakikasında aksaklıklar" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Hakan Fidan arasındaki temaslara ve Fidan’ın Yunan siyasetinde farklı yaklaşımlara işaret eden sözlerine yer verildi.

Başbakan Miçotakis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in sorunları çözecek niyet ve kapasiteye sahip olduğuna inandığını dile getiren Bakan Fidan, ülke içerisindeki siyasal ortamın stratejik sorunları çözmeye elverişli bir ortama imkan vermediğine değinmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Atina’nın uluslararası hukuka dayalı aktif bir dış politika izlediğini ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Yunan basınına göre zirve öncesinde "sorun" olarak görülen başlıklar şunlar:

17 aylık gecikmenin ve toplantının daha önce ertelenmiş olmasının iki ülke arasındaki güven eksikliğini ortaya koyduğunu yazdı.

Yunan basını, Ege, Doğu Akdeniz ve savunma politikaları gibi temel anlaşmazlıklarda somut ilerleme beklentisinin düşük olduğunu da vurguladı. Atina cephesi, zirvenin daha çok diyaloğun sürdürülmesi ve gerilimin tırmanmaması amacı taşıdığını öne çıkardı.

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'Yİ NELER BEKLİYOR?

Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi de iki ülke arasındaki diplomasi trafiğinde önemli bir başlık. Türkiye ve Yunanistan, Ege ya da Doğu Akdeniz kaynaklı yeni bir krizin uluslararası gündemi gölgelemesini istemiyor.

Miçotakis, "Ciddi bir gerilim riski görmüyorum. Aramızda açık iletişim hatları var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bölgedeki karmaşıklığın artırılmaması gerektiğini ifade etti.

Ankara’daki zirvede Kıbrıs, düzensiz göç, sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği başlıklarının da ele alınması bekleniyor. İki ülke daha önce yıllık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi koymuştu.

Miçotakis’e Ankara’da geniş bir bakan heyeti eşlik ediyor. Görüşmenin ardından Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak.

