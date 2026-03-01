Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddiaları küresel piyasalarda "büyük deprem" etkisine yol açtı, petrol fiyatlarının bir gecede 150 dolara fırlayabileceği uyarısı yapıldı. Ekonomist Doğa Şanlıoğlu, krizin derinleşmesiyle altının "güvenli liman" olarak sert yükseleceğini ve Türkiye için enerji kaynaklı enflasyon riskinin arttığını belirtti.

ABD ve İsrail'in müzakere masasından kalkıp İran'a saldırması dünyanın gündemine oturdu. Hamaney'in öldüğü iddiaları konuşulurken Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığı haberleri ise "piyasalarda neler olacak?" sorusunu akıllara getirdi.

Ekonomist Doğa Şanlıoğlu, TRGT Haber ekranlarında Umman ile İran arasındaki bu stratejik boğazın küresel enerji ticaretinin kalbi olduğunu belirterek, olası bir kapanmanın dünya ekonomisinde "büyük deprem"e neden olacağını söyledi.

Dünya petrol, doğal gaz ve LNG ticaretinin yaklaşık beşte birinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini hatırlatan Şanlıoğlu, günlük 19 milyon varillik bu devasa akışın durmasının ilk etkisinin enerji fiyatlarında yaşanacağını vurguladı.

Şanlıoğlu’na göre, deniz yoluyla taşınan petrolün %25'inin bu rotada olması nedeniyle, boğazın tam kapasiteyle kapanması durumunda Brent petrolün varil fiyatı bir gecede 120 ila 150 dolara yükselebilir.

"SÜREÇ ÖNCEDEN FİYATLANDI"

Piyasaların bu riski önceden fiyatlamaya başladığını belirten Şanlıoğlu, hafta sonu işlem gören tek piyasa olan kripto paraların haberle birlikte %3 değer kaybettiğine dikkat çekti.

Ekonomist, cuma günü Amerikan borsalarının %1, Türk borsasının ise yaklaşık %1 gerilemesinin ve Türkiye’nin risk primindeki (CDS) yükselişin, piyasaların bu 10-15 günlük kritik süreci zaten fiyatladığını gösterdiğini ifade etti.

"HÜRMÜZ'ÜN ALTERNATİFİ YOK"

Krizin ikinci büyük etkisinin tedarik zinciri ve lojistik maliyetlerinde görüleceğini söyleyen Şanlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sigorta ve navlum da savaş riski nedeniyle bölgeye giren gemilerin sigorta birimleri işte bu waris, premium dedikleri astronomik seviyelere çıkar. Bu da sadece petrolün değil bölgeye giden her türlü ticari malın fiyatını artırır ve alternatif rotaların yokluğu var. Bu bölge öyle bir bölge ki ekonominin küresel ticaretin bir boğazı gibidir. Hürmüz'ün bir alternatifi yok.

ALTIN NE OLACAK?

Hafta başında etkisinin daha net görüleceği "güvenli liman" altın hakkında da konuşan Şanlıoğlu, şunları söyledi:

"Pazartesi bu etkiyi daha çok göreceğiz. Görünen o ki, bugün 5400 dolar bandında ons fiyatı üzerinden konuşuyoruz. Bu bantlarda gidip geliyor ama asıl etkisini hafta içi göreceğiz.

Riskin arttığı yerde altın ciddi olarak yükselir. Ardından gümüş ve bakır da bunu takip eder. Ama gümüş ve bakır bir sanayi ürünüdür. Petrolün arttığı yerde sanayi üretimi düşer. O yüzden gümüş ve bakırda dalgalanmalar olur.

Altının yükselmesi aynı zamanda küresel enflasyona da etkisi var. Türkiye ekonomisi açısından ciddi bir mesele. Çünkü cari açıklarımızda en önemlilerden biri petrol. Türkiye net enerji ithalatçısı bir ülke

Petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artış Türkiye'nin cari açığını ve pompa fiyatları üzerinden enflasyonu tetikler. Türkiye Merkez Bankası da buna göre adımlarını attı"

Çin’in ekonomisinin de Hürmüz Boğazı’na bağlı olduğunu vurgulayan Şanlıoğlu, “Çin’in günlük 5 milyon varillik ithalatı bu boğazdan geçiyor. Boğazın kapanması, krizin sadece ABD-İran arasında kalmayıp küresel ticari savaşa dönüşmesine yol açabilir” uyarısında bulundu.

