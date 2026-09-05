Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı içerisinde toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Kaydet
a- | +A

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

9,3 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Eylül ayında 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere toplam 9,3 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BATAN GEMİ BULUNDU!
BATAN GEMİ BULUNDU!
Tuğberk İmamoğlu 720 metre derinlikte tespit edildi
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Köprü ve otoyol özelleştirmesi gündem olmuştu
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
OSIMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
G.Saray'dan 3 sakat oyuncu için açıklama
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
8 KM'LİK HATTA 11 DURAK VAR!
Bir kentimize daha tramvay geliyor
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz!
"ÖLÜMÜNÜ SEYRETMİŞ"
Dosyada tüyler ürperten ifade ortaya çıktı
'AMATÖR KÜMEDE BİLE VERİLMEZ'
'AMATÖR KÜMEDE BİLE VERİLMEZ'
Kadir Sağlam ve VAR isyanı: Tam bir komedi!
HER SORUYA AYNI CEVAP!
HER SORUYA AYNI CEVAP!
Denizolgun'un doktorunun ifadesi ortaya çıktı
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
'ATMOSFERDEN ETKİLENMEZLER'
'ATMOSFERDEN ETKİLENMEZLER'
Sporting Lizbon’un eski hocaları, G.Saray için konuştu
GÜNDE 4 GRAM BULUYOR
GÜNDE 4 GRAM BULUYOR
İşini bıraktı, altın avcısı oldu! Sırrını da paylaştı
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
TRUMP'TAN İHANET SİTEMİ!
50 üst düzey personel yalan makinesine bağlandı
EMSAL KARAR ÇIKTI
EMSAL KARAR ÇIKTI
İşçinin özel hayatı, işvereni ne kadar ilgilendirir?
ESRARENGİZ ÖLÜM!
ESRARENGİZ ÖLÜM!
Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
ALINIR MI SATILIR MI?
ALINIR MI SATILIR MI?
Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sevdiği kız için kaçıp gitti: Süper Lig'de olay futbolcu hakkında karar verildi
Sevdiği kız için kaçıp gitti: Olay futbolcu hakkında karar
Kaydet
Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit eden teröristlere ceza yağdı!
Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit eden teröristlere ceza yağdı!
Kaydet
Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde
Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi! 720 metre derinde
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.