JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünü koruyamaması halinde doların küresel rezerv para statüsünü kaybedebileceği uyarısında bulundu. Dimon, ABD'nin rakiplerine olan ekonomik bağımlılığını azaltması gerektiğini belirtti.

ABD-İran gerilimi devam ederken, jeopolitik gelişmelerle değişen piyasalardaki dalgalanmalar da sürüyor. Bu dalgalanmadan en çok etkilenenler arasında petrol ve altının dışında, dünyada önemli rezerv oranına sahip para birimlerinden biri olan dolar yer alıyor. Dolayısıyla dolardaki baskı da savaşın etkisiyle devam ediyor.

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DOLAR REZERVLERİ KÜRESEL DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Dünyanın en önemli bankalarından biri olan JPMorgan da dolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruyamaması halinde doların dünyanın rezerv para birimi olma statüsünü kaybedebileceği uyarısında bulundu. Dimon, ABD'nin güçlü bir ordu ve ekonomiye sahip olmaması halinde küresel dengelerin değişebileceğini ve bozulabileceğini belirtti.

Dolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı

Dolar, dünyanın en önemli rezerv para birimlerinden biri olarak küresel döviz rezervlerinin zirvesindeki konumunu koruyor ve küresel döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 57'sini oluşturuyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus varlıklarının dondurulması, ABD'nin finansal yaptırımlarının dolardan uzaklaşmayı hızlandırabileceği endişelerini artırdı.

Dolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı

Jamie Dimon, küresel dünya ekonomisinde rekabette başı çeken ABD'nin Çin gibi rakiplerine olan ekonomik bağımlılığını azaltması gerektiğini savundu. Nadir toprak elementleri, alüminyum ve bazı çelik türleri gibi stratejik ürünlerde yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı

Yaşanan jeopolitik gerilimlerle birlikte artan döviz rezervlerindeki baskılar devam ederken, gelecekte küresel döviz rezervlerinde dünya lideri para biriminin kim olacağı ise merak konusu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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