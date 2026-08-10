Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Dolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünü koruyamaması halinde doların küresel rezerv para statüsünü kaybedebileceği uyarısında bulundu. Dimon, ABD'nin rakiplerine olan ekonomik bağımlılığını azaltması gerektiğini belirtti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

ABD-İran gerilimi devam ederken, jeopolitik gelişmelerle değişen piyasalardaki dalgalanmalar da sürüyor. Bu dalgalanmadan en çok etkilenenler arasında petrol ve altının dışında, dünyada önemli rezerv oranına sahip para birimlerinden biri olan dolar yer alıyor. Dolayısıyla dolardaki baskı da savaşın etkisiyle devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Dünyada en çok kazanan Türk olacak! Maaşı yüzde 550 artacak
EKONOMİ

Dünyada en çok kazanan Türk olacak! Maaşı yüzde 550 artacak

DOLAR REZERVLERİ KÜRESEL DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Dünyanın en önemli bankalarından biri olan JPMorgan da dolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruyamaması halinde doların dünyanın rezerv para birimi olma statüsünü kaybedebileceği uyarısında bulundu. Dimon, ABD'nin güçlü bir ordu ve ekonomiye sahip olmaması halinde küresel dengelerin değişebileceğini ve bozulabileceğini belirtti.

Dolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı
Başlık ResmiDolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı

Dolar, dünyanın en önemli rezerv para birimlerinden biri olarak küresel döviz rezervlerinin zirvesindeki konumunu koruyor ve küresel döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 57'sini oluşturuyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus varlıklarının dondurulması, ABD'nin finansal yaptırımlarının dolardan uzaklaşmayı hızlandırabileceği endişelerini artırdı.

Dolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı
Başlık ResmiDolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı

Jamie Dimon, küresel dünya ekonomisinde rekabette başı çeken ABD'nin Çin gibi rakiplerine olan ekonomik bağımlılığını azaltması gerektiğini savundu. Nadir toprak elementleri, alüminyum ve bazı çelik türleri gibi stratejik ürünlerde yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı
Başlık ResmiDolar için tehlike çanları çalıyor! Dünya devi bankadan kritik uyarı

Yaşanan jeopolitik gerilimlerle birlikte artan döviz rezervlerindeki baskılar devam ederken, gelecekte küresel döviz rezervlerinde dünya lideri para biriminin kim olacağı ise merak konusu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.