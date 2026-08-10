İletişim Başkanlığı'ndan Mekke Anlaşması’na özel görsel şölen: Ankara ve İstanbul’un simgeleri aydınlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte Suudi Arabistan ve Pakistan’ın ardından Türkiye’de de 3’lü ittifakın bayrakları simge yapılara yansıtıldı. Ankara ve İstanbul’daki simge yapılar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın birlik ve dayanışmasını simgeleyen renklerle aydınlatıldı.

İletişim Başkanlığından Mekke Anlaşması’na özel görsel şölen: Ankara ve İstanbul’un simgeleri aydınlatıldı

İletişim Başkanlığınca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin yürütülen iletişim kampanyası kapsamında hazırlanan görsel içerikler, Ankara ve İstanbul'un yüksek görünürlüğe sahip noktalarında kamuoyuyla buluşturuldu.

SİMGE YAPILAR 3 ÜLKENİN BAYRAĞIYLA AYDINLATILDI

Kampanya çerçevesinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital mecralarında, Türk Telekom binasının dijital ekranında ve başkentin simge yapılarından Atakule'nin dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin özel içerikler yayımlandı.

İletişim Başkanlığından Mekke Anlaşması’na özel görsel şölen: Ankara ve İstanbul’un simgeleri aydınlatıldı

İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranında yer aldı. Ayrıca İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

İletişim Başkanlığından Mekke Anlaşması’na özel görsel şölen: Ankara ve İstanbul’un simgeleri aydınlatıldı

Ayrıca, anlaşmaya özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'nde gösterime sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen çalışmayla dijital iletişim mecraları ile özel aydınlatma ve görsel gösterim uygulamaları bir arada kullanılarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak gelecek ve dayanışma vurgusu geniş kitlelere taşındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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