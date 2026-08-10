AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ‘Gizli Kanun’ iddialarına cevap verdi. "Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri bu kanunu üç kişi biliyormuş iddiasıdır" diyen Güler, metnin şeffaf bir şekilde hazırlandığını vurguladı. Güler “Gizli kapaklı bir şey yok altıncı maddeyi okuyanlar ne olduğunu çok net göreceklerdir, bir zahmet okusalardı” diye konuştu.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalar yaptı. Muhalefetten gelen eleştirilere teklifte yer alan maddeler üzerinden cevap veren Güler, ‘Kanunu 3 kişi biliyor’ iddiasına da cevap verdi.

“DUYDUĞUM EN BÜYÜK YALANLARDAN”

‘Gizli Kanun’ iddialarını net bir dille yalanlayan Güler “Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri bu kanunu üç kişi biliyormuş iddiasıdır. Keşke raporu bir zahmet okusalardı” dedi.

Abdullah Güler ‘Gizli Kanun’ iddialarına cevap verdi: 'Duyduğum en büyük yalan'

Hazırlanan 12 maddelik teklifin tamamen daha önce kamuoyuna açıklanan Komisyon Raporu’na dayandığını belirten Güler, metnin şeffaf bir şekilde hazırlandığını vurguladı.

Abdullah Güler ‘Gizli Kanun’ iddialarına cevap verdi: Duyduğum en büyük yalan

“BİR ZAHMET OKUSALARDI"

Kanun teklifinin ana kaynağının rapordaki 6. madde olduğunu ifade eden Güler, şu ifadeleri kullandı:

Ben biraz önce çok üzüldüm. Efendim 'Bu kanunu üç kişi biliyormuş'... Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri budur. Duymayanlar duysun; bu kanunu çok insan biliyordu. Çünkü niye? Raporumuz aleni. İnternet sitesine giren herkes görür. Altıncı maddeyi okuyan insanlar bu kanunun ne olduğunu çok net göreceklerdir. Keşke okusalardı arkadaşlar, bir zahmet okusalardı.

Abdullah Güler ‘Gizli Kanun’ iddialarına cevap verdi: Duyduğum en büyük yalan

"GİZLİ KAPAKLI BİR ŞEY YOK"

Sürecin başından itibaren siyasi partilerin bilgilendirildiğini ve taslağın komisyon metinleriyle birebir uyumlu olduğunu belirten Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Gizli kapaklıymış, kapalı kapılar arkasında hazırlanmış gibi nezaketsiz cümlelerle bu durum izah edilemez. Rapor ortadadır, 18 Şubat tarihinde yayınlanmıştır. Ortada samimi bir çaba ve gayret vardır. Bilgi sahibi olmadan yapılan bu tür iddiaları ve üslubu tamamen reddediyoruz.

MADDE 6 NEDİR?

(1) Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Millî Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkûm olanlar ile 1/6/2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç olmak üzere, 1'inci madde kapsamına giren suçlardan;

a) Toplam on beş yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı beş yıl süreyle,

b) Toplam on beş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı on yıl süreyle, infaz hâkiminin kararıyla ertelenir.

Abdullah Güler ‘Gizli Kanun’ iddialarına cevap verdi: Duyduğum en büyük yalan

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nde neler var?

12 maddeden oluşan yasa teklifine göre örgüt yöneticileri kapsam dışında olacak. Kasten öldürme ve müebbet alanlar hariç tutulacak. Süreci takip için TBMM’de izleme komisyonu kurulacak. Erteleme süresi içine ceza zaman aşımı işlemeyecek.

Abdullah Güler ‘Gizli Kanun’ iddialarına cevap verdi: Duyduğum en büyük yalan

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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