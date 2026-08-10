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Ekonomi

100 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Bence iş sorunu yok, iş seçme sorunu var

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100 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Bence iş sorunu yok, iş seçme sorunu var

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan turizm merkezi Karagöl'de işletmecilik yapan Atıf Çetin, 100 bin TL maaşla çalışacak aşçı bulamadıklarını söyledi. Çetin, "Bence ülkemizde iş sorunu yok, iş seçme sorunu var." dedi.

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Artvin’in önemli turizm merkezlerinden Şavşat Karagöl’de tesis işletmeciliği yapan Atıf Çiçek, yaz sezonunda artan yoğunluk nedeniyle aşçı arayışına girdi. Karagöl’de sezonunun yoğun geçtiğini ve işletmelerde personel ihtiyacının arttığını ifade eden Çiçek, özellikle mutfakta görev yapacak deneyimli çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi. Verdiği ilanlardan beklediği sonucu alamadığını belirten Çiçek, yüksek maaş teklifinin de personel sorununu çözmeye yetmediğini dile getirdi.

100 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Bence iş sorunu yok, iş seçme sorunu var
Başlık Resmi100 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Bence iş sorunu yok, iş seçme sorunu var

"BENCE İŞ SORUNU YOK, İŞ SEÇME SORUNU VAR"

Yaşadığı durumu değerlendiren Atıf Çiçek, "Bence ülkemizde iş sorunu yok, iş seçme sorunu var. 100 bin TL maaş vermemize rağmen aşçı bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunun en hareketli dönemlerinden birinin yaşandığı Şavşat Karagöl’de ortaya çıkan bu durum, özellikle turizm ve hizmet sektöründe yaşanan nitelikli personel sıkıntısını bir kez daha gündeme taşıdı.

100 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Bence iş sorunu yok, iş seçme sorunu var
Başlık Resmi100 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Bence iş sorunu yok, iş seçme sorunu var
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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