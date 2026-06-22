Sınav genel olarak müfredata uygun olsa da sorular ezberden uzak, tamamen okuduğunu anlama, grafik yorumlama ve çok adımlı düşünme becerisini ölçtü. Türkçe ve Felsefe’deki güçlü çeldiriciler, Matematik ve Fizik’teki öncüllü muhakeme soruları bu yılın belirleyicisi oldu.

Üniversite adaylarının YKS maratonu yapılan üç oturumla tamamlandı. 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınavda, İhlas Koleji Bölüm Başkanları TYT ve AYT oturumlarını ders ders değerlendirdi. Ezber bilgiden çok anlama, analiz etme ve yorumlama becerilerini öne çıkaran bir sınav olduğu söyleyen uzmanlar özetle şunları söyledi:

İhlas Koleji bölüm başkanları sınavı ders ders değerlendirdi! YKS’de ezber değil yorum kazandırdı

Türk Dili ve Edebiyatı - Fevziye Dilek Tatlısu: TYT Türkçe testi okuduğunu anlama, yorumlama ve analiz becerilerini ölçtü. Soruların çoğu paragraf ve anlam bilgisinden geldi, dikkatli okuyanlar avantaj sağladı. AYT Edebiyat ise daha seçici ve zorlayıcıydı. Eser içerikleri ve yorumlama belirleyici oldu, Divan Edebiyatı ağırlığı dikkat çekti.

Matematik - Saadet Akçaalan: TYT Matematikte temel kavramlar, problem çözme ve veri yorumlama soruları ön plandaydı. Sorular işlem becerisinden çok analiz yapma ve çok adımlı düşünme becerisini ölçtü. Özellikle problem ve geometri soruları seçiciliği artırdı. AYT Matematikte ise fonksiyonlar, türev, integral ve analitik geometri belirleyici konular oldu. Sorular yalnızca bilgi değil, matematiksel muhakeme ve yorumlama gerektiren bir yapıya sahipti. Genel olarak ezberden uzak, düşünmeye dayalı bir sınavdı.

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Fizik - Hasan Kaynar: TYT Fizik soruları temel kavramlara dayalı, günlük yaşamla ilişkilendirilmişti. AYT Fizik ise kavramları yorumlama, analiz etme ve farklı durumlara uygulama becerisini ölçtü. Özellikle öncüllü sorular öğrencilerin muhakeme gücünü zorladı. Genel olarak orta ve orta-üst düzeyde, yorum ağırlıklı bir sınav yapısı vardı.

Kimya - Tuğba Ercan: TYT Kimya soruları müfredata uygun, temel kavramları ve bu kavramların yorumlanmasını ölçen bir yapıya sahipti. Ezberden çok kavramlar arası ilişki kurma becerisi öne çıktı. AYT Kimya ise daha seçici ve orta-zor seviyedeydi. Dikkatli okuma, işlem basamaklarını doğru takip etme ve problem çözme becerisi gerektirdi. Zaman yönetimi önemli bir avantaj sağladı.

Biyoloji - Yüksel Irmak: TYT Biyoloji soruları 9 ve 10. sınıf kazanımlarına dengeli şekilde dağılmış, grafik ve şema yorumlamaya yer veren orta düzey bir sınavdı. AYT’de ise temel kavram bilgisiyle birlikte konular arası ilişki kurma ve yorumlama becerisi ön plana çıktı. Düzenli tekrar yapan öğrenciler için daha erişilebilir bir yapı sundu.

Tarih - Erdil İşeri: TYT Tarih soruları ezber bilgi yerine yorumlama, neden-sonuç ilişkisi ve kronolojik düşünme becerilerini ölçtü. AYT Tarih ise bilgi ile analiz gücünü birlikte değerlendiren, bazı sorularda farklı kazanımları birleştiren bir yapıya sahipti. Genel olarak TYT kolay-orta, AYT ise orta-üst düzeydeydi.

Coğrafya - Burhan Yıldız: TYT Coğrafya’da bilgi ve yorum dengesi korunmuş, temel kazanımlara dayalı orta düzey sorular yer aldı. Harita okuma ve temel coğrafi bilgiler belirleyiciydi. AYT Coğrafya ise daha çok bilgi ağırlıklı ve seçici sorulardan oluştu. Konu hâkimiyeti güçlü olmayan adaylar için daha zorlayıcı bir yapı ortaya çıktı.

Felsefe - Anıl Şahin: TYT Felsefe soruları kısa ve anlaşılır metinlere rağmen güçlü çeldiriciler içerdiği için dikkat gerektirdi. Ezberden çok kavramları ayırt etme ve yorumlama becerisi ölçüldü. Genel olarak müfredata uygun, ancak ayırt ediciliği yüksek ve düşünme becerisi isteyen bir sınav yapısı vardı.

Din Kültürü - Tolga Duman: TYT Din Kültürü soruları müfredata uygun, yorum ağırlıklı ve orta düzeydeydi. Bilgiyi farklı bağlamlarda kullanma becerisi ölçüldü. AYT kısmı ise daha çok bilgi temelli olmakla birlikte dengeli ve müfredata uygun bir yapı sundu. Genel olarak çok zorlamayan ama seçiciliği olan bir sınavdı.

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