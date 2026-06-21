2026 YKS maratonunun tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), hafta sonu gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu.

ÖSYM'NİN RESMİ SİTESİNDE

Sınava katılan milyonlarca aday, yayımlanan cevap anahtarları sayesinde sınav performanslarını değerlendirme ve net hesaplama imkânı bulacak. Temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar adaylar, yayımlanan cevap anahtarlarını inceleyerek puan ve başarı sıralamalarına ilişkin tahminlerde bulunabilecek.

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BAŞKAN ERSOY'DAN PAYLAŞIM

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlandığını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla YKS maratonunu tamamlayan adayları tebrik etti.

Büyük bir emek ve iradeyle bu süreci geride bırakan tüm adayları yürekten kutlayan Özvar, şunları kaydetti:

"Ancak unutmayalım ki bir sınav sonucu, insanın değerini ve potansiyelini tek başına belirlemez. Her bir gencimizin sahip olduğu birikim, yetenek ve azim geleceğe dair en kıymetli sermayesidir. Şimdi biraz dinlenme ve emeklerin karşılığını bekleme zamanı. Sonuçların tüm adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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