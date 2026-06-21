YKS’de nüfus müdürlüklerine 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu yapıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda nüfus müdürlüklerine 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu yapıldığını duyurdu.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu boyunca görev yaptığını açıkladı.
- Açık tutulan nüfus müdürlüklerinde toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alındı.
- Bu başvuruların 2 bin 274'ü cumartesi günü, 751'i ise pazar günü yapıldı.
- Bu önlemle adayların sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı.
- Bakan Çiftçi, görev yapan personele teşekkür ederek adayların emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti.
Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci ve ikinci oturumları tamamlandı.
3 BİN 25 KİMLİK KARTI BAŞVURUSU
Sınav boyunca nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, nüfus müdürlüklerinde 3 bin 25 kimlik kartı başvurusunun alındığını açıkladı.
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“MÜDÜRLÜKLERİMİZ GÖREV BAŞINDAYDI”
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, şunları söyledi:
YKS maratonunu geride bırakırken bir evladımızın dahi hayaline ulaşmasına engel olmamak için nüfus müdürlüklerimiz hafta sonu boyunca görev başındaydı. Açık tutulan nüfus müdürlüklerimizde, cumartesi günü 2 bin 274, pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adaylarımızın sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı. Gençlerimizin hayallerine giden yolda büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan nüfus personelimize, sınav sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için emek veren tüm İçişleri ailemizin mensuplarına teşekkür ediyor, tüm evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum.