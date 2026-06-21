Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci ve ikinci oturumları tamamlandı.

Sınav boyunca nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, nüfus müdürlüklerinde 3 bin 25 kimlik kartı başvurusunun alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

YKS maratonunu geride bırakırken bir evladımızın dahi hayaline ulaşmasına engel olmamak için nüfus müdürlüklerimiz hafta sonu boyunca görev başındaydı. Açık tutulan nüfus müdürlüklerimizde, cumartesi günü 2 bin 274, pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adaylarımızın sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı. Gençlerimizin hayallerine giden yolda büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan nüfus personelimize, sınav sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için emek veren tüm İçişleri ailemizin mensuplarına teşekkür ediyor, tüm evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum.