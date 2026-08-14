YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi: Önceki yıllara ait katkı payı alınmayacak
Üniversiteleriyle ilişiği kesilenler ile kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar, 9 Aralık’a kadar kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuru yapabilecek.
YÖK, “öğrenci affı”ndan faydalanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.
- Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin, 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek.
- Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
Düzenleme hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.
- Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları hâlinde düzenlemeden faydalanabilecek.
Kapatılan ikinci öğretim programlarında dönemi veya sınıfı bulunmayan öğrenciler, ilgili programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebilecek.
- Düzenlemeden faydalanarak üniversitesine dönen öğrencilerden kayıt yılındaki merkezî yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayanlar, eş değer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
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- Düzenlemeyle geri dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri, yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak.
- 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllarla ilgili herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.
- Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.
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