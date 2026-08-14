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Eğitim

YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi: Önceki yıllara ait katkı payı alınmayacak

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YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi: Önceki yıllara ait katkı payı alınmayacak

Üniversiteleriyle ilişiği kesilenler ile kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar, 9 Aralık’a kadar kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuru yapabilecek.

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YÖK, “öğrenci affı”ndan faydalanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

  • Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin, 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek.
  • Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

  • Düzenleme hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.

    YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi: Önceki yıllara ait katkı payı alınmayacak
    Başlık ResmiYÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi: Önceki yıllara ait katkı payı alınmayacak
  • Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları hâlinde düzenlemeden faydalanabilecek.

  • Kapatılan ikinci öğretim programlarında dönemi veya sınıfı bulunmayan öğrenciler, ilgili programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebilecek.

    YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi: Önceki yıllara ait katkı payı alınmayacak
    Başlık ResmiYÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi: Önceki yıllara ait katkı payı alınmayacak
  • Düzenlemeden faydalanarak üniversitesine dönen öğrencilerden kayıt yılındaki merkezî yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayanlar, eş değer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
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  • Düzenlemeyle geri dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri, yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak.
  • 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllarla ilgili herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.
  • Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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