Düzenleme hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.

YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi: Önceki yıllara ait katkı payı alınmayacak