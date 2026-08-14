Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi sonrası ABD Başkanı Trump’a uçak değiştirten “İran suikast yapacak” ihbarının arkasından İsrail çıktı. CIA, istihbaratı ikna edici bulmamasına rağmen Trump, İngiltere’ye askerî jetle uçtu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuz ayında Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi sonrasında ikram aracıyla C-32A askerî uçağa gizlice bindirilmesine yol açan “İran kaynaklı suikast” istihbaratının ardından İsrail çıktı.

Trump'ın asıl korkusu İsrail çıktı! CIA, suikast ihbarını ikna edici bulmamış

The Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri suikast ihbarını ABD makamlarına ileten gizli kaynağın doğrudan İsrail istihbaratı olduğunu yazdı. ABD’li yetkililere dayandırılan habere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İsrail’den gelen istihbaratı ikna edici bulmadı. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı “güvenilirliği düşük” olarak nitelendirirken, bir diğeri ise “Gizli Servis, Başkan’la üç kez saldırıdan kıl payı kurtuldu, bu yüzden hiçbir riske girmek istemiyorlar. Yapmaları gerekeni yaptılar” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Trump’ın, 8 Temmuz’da Ankara’daki NATO Zirvesi’nden ayrılışı sırasında Katar tarafından hediye edilen yeni uçağın güvenlik açısından yetersiz olduğu iddia edilmişti. ABD Başkanı, Air Force One uçağına bindikten sonra gizlice indirilmiş ve havalimanının ikram aracıyla C-32A tipi askerî uçağa bindirilerek F-16 savaş uçakları eşliğinde İngiltere’ye götürülmüştü. Yaşananlardan haberi olmayan basın mensupları ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, üst düzey danışman Stephen Miller, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ve Büyükelçi Monica Crowley 3 saat 45 dakika süren bir yolculuğun ardından Air Force One ile İngiltere’deki RAF Mildenhall üssüne uçmuştu.

Trump'ın asıl korkusu İsrail çıktı! CIA, suikast ihbarını ikna edici bulmamış

Bazı ABD’li istihbarat yetkilileri, İsrail’in Trump’ın hayatına yönelik tehdit uyarısını “bilgiden ziyade Trump’ın karar alma süreçlerini ve ABD’nin bölge politikasını yönlendirme amacı taşıyor” şeklinde yorumladı. İsrail’in, sahte ihbarla Trump’ın İran ile savaşı bitirmek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için yürüttüğü gizli müzakereleri rayından çıkarmayı hedeflediği tahmin ediliyor.

DESTEK YÜZDE 33’E İNDİ

Öte yandan The Economist ve YouGov tarafından 7-10 Ağustos’ta, 18 yaşın üzerindeki 1.589 katılımcıyla yapılan ankette Başkan Trump’a ilişkin memnuniyet değerlendirildi. Anket, Trump’ın görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranının yüzde 33 olduğunu gösterdi. Söz konusu onay oranının ise, Cumhuriyetçi seçmende yüzde 79 seviyesindeyken, Demokrat seçmende yalnızca yüzde 4 olduğu kaydedildi. Quinnipiac Üniversitesinin temmuz sonundaki anketinde de genel seçmen kitlesi içinde Trump’ın başkanlık performansını başarılı bulanların oranının yüzde 32’ye düştüğü, Cumhuriyetçi seçmenin ise Başkan’a desteğinin yüzde 76’ya gerilediği görülmüştü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası