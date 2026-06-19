ABD basınında yer alan çarpıcı bir iddiaya göre, Amerikan istihbaratı Washington yönetimini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konusunda uyardı. İstihbarat raporlarında, Netanyahu'nun ABD ile İran arasında sağlanmaya çalışılan kalıcı barış sürecini sekteye uğratabilecek adımlar atabileceği öne sürüldü.

ABD istihbarat kurumlarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölgedeki diplomatik dengeleri etkileyebilecek hamlelerine ilişkin Washington yönetimine uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Washington Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, söz konusu değerlendirmeler ABD ile İsrail arasında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının arttığı bir dönemde hazırlandı. Haberde, Amerikan istihbarat birimlerinin, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile kalıcı bir anlaşma ve barış ortamı oluşturma çabalarını zorlaştırabilecek adımlar atma ihtimaline dikkat çektiği öne sürüldü.

LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYE SICAK BAKMIYOR

İddialara göre hazırlanan raporlarda, İsrail'in özellikle Lübnan'daki askeri faaliyetlerini sürdürme eğiliminde olduğu ve bunun ABD ile İran arasında varıldığı belirtilen mutabakatın önemli maddeleriyle çelişebileceği değerlendirildi.

Raporlarda ayrıca, İsrail'de sonbaharda yapılması planlanan seçimlerin Netanyahu'nun siyasi hesaplarında belirleyici rol oynadığı ileri sürüldü. Netanyahu'nun iç kamuoyuna karşı güçlü bir güvenlik politikası izlediği görüntüsünü vermek amacıyla Lübnan'dan çekilmeye sıcak bakmadığı ve Hizbullah'a karşı sert tutumunu sürdürmek istediği iddia edildi.

ABD'li yetkililerin değerlendirmelerine göre, Washington ile Tahran arasında sağlanan uzlaşının bazı maddeleri İsrail yönetiminde rahatsızlığa neden olurken, bu durumun Tel Aviv'in İran üzerindeki baskı politikasını zayıflatabileceği görüşü dile getirildi.

Haberde ayrıca İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığını sürdürmesinin veya çatışmaları yeniden tırmandırmasının, bölgede kurulmaya çalışılan yeni dengeyi tehlikeye atabileceği ve ABD-İran mutabakatını riske sokabileceği öne sürüldü.

Öte yandan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamıştı. Ancak bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle taraflar arasındaki kırılgan sürecin yakından takip edildiği belirtiliyor.

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